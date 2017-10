La visita del año: DIIV llega a Mar del Plata este miércoles

En su segunda visita a la Argentina, DIIV viaja hasta Mar del Plata para presentarse en Club TRI junto a Altocamet, Riel y DJ Romina Lee en Club Tri. Los neoyorquinos harán sonar por primera vez las canciones de su aclamado “Is the Is Are”, lanzado en 2016, un disco que representa un giro lirico, musical y humano.

Compuestos por Zachary Cole Smith, Andrew Bailey, Devin Ruben Pérez y Colby Hewitt, DIIV es una de las bandas más representativas de una escena que no para de crecer, y que construye sonidos nuevos que se desplazan entre el rock progresivo experimental, dream pop y el shoegaze.

“Dopamine”, “Out Of Mind” y “Dust” son algunas de las canciones que integran “Is The Is Are”, el segundo disco de la banda. Cole se propone con él quebrar el ciclo de insanidad y transmitir su recuperación con mucha profundidad. Ese es el tema central de un trabajo que inaugura una nueva etapa de la banda, donde la aceptación es el punto de giro.

Este show inigualable se corona con la presencia de Altocamet, Riel y DJ Romina Lee que abrirán la propuesta este miércoles desde las 19.