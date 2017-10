La mama Lucía con un vacío que nada tapará y la hostilidad de Arroyo

En el marco de la investigación que se sigue por la muerte de Lucía Pérez, la mamá de la joven, Marta Montero, dialogó con “el Retrato…” y adelantó que, junto con otras familias de la ciudad que han perdido a sus hijos en diferentes hechos delictivos, participará de la movilización que se realizará el próximo domingo a las 17 en las puertas del Municipio en reclamo de justicia. “Nuestra vida sigue con un vacío que nunca más lo vamos a poder cubrir con nada”, expresó. Sobre el apoyo de la Comuna , dijo “Fue bastante hostil con nosotros. Cuando ofrecieron algo nunca nos lo dieron, pero ellos sabrán por qué lo hacen”.

“Esperamos poder encontrar justicia, después de todo esto que pasó y que sea una condena ejemplar la que le den a estas tres personas. Por eso, es por lo que luchamos, para que estas personas paguen por lo que hicieron y que no tengan beneficios”, señaló Marta Montero.

En tal sentido, puntualizó en que “seguramente el juicio vaya a cerrar una parte de esta historia, porque nosotros a nuestra hija no la tenemos más” y añadió: “Nuestra vida sigue con un vacío que nunca más lo vamos a poder cubrir con nada”.

“La destrucción que hizo esta gente con esta familia, debe ser pagada con cárcel y una condena ejemplar. Estas tres personas mataron y le destruyeron la vida a una nena de 16 años que tenía toda una vida por delante. Le truncaron su vida y su camino, por eso esta gente debe pagar y debe estar en el lugar donde se merecen”, describió Montero.

Al ser consultada por “el Retrato…” sobre la licencia psiquiátrica que se pidió la fiscal que lleva adelante la causa, María Isabel Sánchez, indicó que se enteró este martes de esto, por medio de su abogado. “Es algo que puede suceder. La causa está elevada a juicio y todo el trabajo de ella ha sido enorme para eso”, sostuvo la mamá de la adolescente fallecida en octubre de 2016.

“Yo estoy muy satisfecha con lo que ella ha trabajado y sobre cómo ha trabajado. Estoy agradecida por todo lo que ha hecho y por cómo ha defendido siempre a Lucía”, expresó Montero a la vez que remarcó: “Ojalá hubiera muchas Sánchez que trabajaran como trabaja ella”.

Y añadió que “ella está segura de lo que está haciendo. Me dijo muchas veces que si ella tuviera que hacer esto de nuevo, volvería a hacer lo mismo y a actuar de la misma forma. A mí eso me da mucha tranquilidad y me hace estar conforme con toda su labor en la causa”.

Asimismo, detalló que se encuentran apoyándose uno al otro en su familia “como podemos” y resaltó el apoyo de la gente en general y de la iglesia. “El Sacerdote del barrio, Monseñor Marino y Mestre nos han dado mucha ayuda. Hemos tenido realmente un abrazo muy grande de toda la comunidad”, comentó a “el Retrato…”

“Todo eso nos sostiene y nos mantiene de esta manera teniendo la fe y esperanza que va a haber justicia, que es lo que necesitamos nosotros y la comunidad”, manifestó la mamá de la adolescente a la vez que apuntó que no sintieron el respaldo del municipio. En relación a este último, cuestionó: “Fue bastante hostil con nosotros. Cuando ofrecieron algo nunca nos lo dieron, pero ellos sabrán por qué lo hacen”.

“Una familia destruida y devastada como fue la nuestra en ese momento, no deberíamos haber recibido el destrato que tuvimos de ellos”, consideró Montero a la vez que volvió a destacar el apoyo de toda la gente que los ayudó y que estuvo “siempre presente”.

En relación al estado de la causa, expresó que esta se elevó a juicio por los tres imputados, Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel, “pero como la defensa apeló dicha resolución, ahora la Cámara tiene que decidir como sigue todo”.

El Juez, Bombini llevó a juicio a Farías y Offidani por estimarlos presuntos coautores de los delitos de abuso sexual agravado y femicidio contra los acusados, además del delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad.

Con respecto a Alejandro Alberto Maciel, el magistrado consideró que debe ser considerado presunto autor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado por la gravedad de los hechos precedentes. “Está en un lugar que no tiene ni personal idóneo. Tampoco existe ni tiene un plan diseñado de trabajo. Eso no se debería haber otorgado y tenemos que luchar para que esa persona vuelva al lugar de donde salió”, consideró Montero.