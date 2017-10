El Intendente Arroyo se autoproclamó el “abanderado” del triunfo de Cambiemos

El intendente Carlos Fernando Arroyo aseguró este lunes que “esta gestión siempre tuvo transparencia y eso es lo que quiere la gente” luego de la victoria de Cambiemos en las elecciones legislativas. Lo dijo al recorrer las obras de fresado y recapado asfáltico en Boulevard Marítimo entre Libertad y Constitución, acompañado por el presidente del EMVIAL, Ing. Pablo Simoni.

En este contexto, también afirmó que “Mar del Plata estará vestida como nunca de cara a la temporada de verano” al supervisar la obra enmarcada en el marco del Plan de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires: una obra de 33.500 metros cuadrados de asfalto modificado que, según precisó el presidente el Ing. Pablo Simoni, cuenta con “una mayor durabilidad, es fonoabsorbente y tiene una superficie de adherencia mucho mayor al de un asfalto convencional”.

En este contexto, el titular del Ejecutivo Local subrayó que “esta obra es tener en perfectas condiciones toda este trayecto, no solo por el lugar que ocupa en la temporada, sino porque ahora se viene el evento deportivo Ironman y tiene que estar en perfectas condiciones para los atletas” y precisó que “el Ing. Simoni me informó que estamos instalando esta clase de asfalto por primera vez en Mar del Plata, con un grosor de 5 centímetros, que asegurará una durabilidad importante”.

“MAR DEL PLATA ES LA CIUDAD MÁS SEGURA DE LA PROVINCIA”

El Intendente analizó la jornada democrática del domingo, que volvió a mostrar triunfal a Cambiemos: “Estos resultados eran de esperar, calculaba que iba a ser así mas allá de los pronósticos. Lo sentía en la piel. Es evidente que la gente es muy inteligente, el votante analiza las obras que están a la vista, que van a ser admiradas y disfrutadas por todos en muy breve tiempo. La gente quiere una administración transparente, no quiere más corrupción”.

“Estoy seguro que fue una evaluación, por parte de la población, de los dos años de gestión. Evidentemente ha sido bastante bueno porque sino no hubiéramos sacado este resultado. Esta gestión siempre tuvo transparencia y corrección y eso es lo que la gente quiere”, enfatizó el Intendente.

Arroyo también señaló que “anoche me reuní durante bastante tiempo con Baragiola y hablamos del futuro y lo que vamos hacer y reclamar” y anunció que “llamare a todos los diputados marplatenses, sin hacer distensión de bandería política, para que luchen por los derechos de esta ciudad. Mar del Plata y Batán merecen más de lo que tienen. Vidal esta empeñada en este camino, me consta, ya que hemos recibido permanente apoyo de la gobernación y no podemos quejarnos”.

A la vez, el Jefe Comunal remarcó que “estamos en un muy buen camino” y valoró los trabajos del EMVIAL como del EMSUR: “Mientras unos se encargan del trabajo de mejoramiento de las calles y los otros de la limpieza. De todas maneras, entiendo que nos falta mucho porque tenemos una gran carencia de máquinas y algo de personal, pero se están tomando las medidas”.

También afirmó que “con alguna campaña de concientización, que ni bien podamos vamos a implementar, vamos a lograr tener la ciudad limpia y ordenada que prometí, porque ya es la más segura de la Provincia de Buenos Aires”, antes de fundamentar que “hemos bajado el 50% de los homicidios, como también el robo de automotores. Además, se han desbaratado bandas delictivas importantes y es más, hace 48 horas recibí a tres altísimos funcionarios de la Policía Española que vinieron a la ciudad a estudiar como hacíamos nosotros para combatir la delincuencia”.

“ESTAMOS MUY CONTENTOS POR PODER LLEVAR ADELANTE ESTA OBRA”

Por su parte, el presidente del EMVIAL, Ing. Pablo Simoni, señaló que luego de las obras que comenzaron la semana pasada en el Boulevard Marítimo entre Libertad y Constitución, avanzarán hacia las zonas de Playa Chica y Playa Grande, pero serán “casos sectorizados, no como en este caso que se levantó la totalidad de la superficie”.

“No es circunstancial que estemos hoy en esta zona puntual. La elección de la zona es una continuidad de las obras. Esto se enmarca en conjunción con la pintura vial en Colón y Champagnat que dimos comienzo hoy lunes, con lo cual cuando finalice la demarcación de la carpeta nueva que se colocó unas semanas atrás, vendremos a coordinar estas”, explicó el Ing. Simoni.

“Estamos muy contentos por poder llevar adelante esta obra, porque son 33.500 metros cuadrados de asfalto desde Libertad mano norte a la rotonda de Constitución. Luego regresaremos de norte a sur por la colectora contraria, para después hacer la carpeta en los carriles centrales”, concluyó el Presidente del EMVIAL.