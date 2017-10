Claudio Cambareri en el nuevo subsecretario de Transporte y Transito

El intendente Arroyo puso este martes en funciones, en el despacho principal de la Comuna, a Claudio Cambareri como subsecretario de Transporte y Transito. El flamante subsecretario estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, funcionarios del gabinete y su familia. “Es un gran funcionario, lo conozco de chico y se que va a cumplir una gran labor” resumió el Jefe Comunal sobre Cambareri.

Para dar inicio el secretario de Gobierno, tomo la palabra Alejandro Vicente y aseguró que “mas allá de lo que significa la formalidad de un cargo, hoy le damos a Claudio Cambareri, un funcionario que se ha destacado en estos casi dos años, la oportunidad y el desafío de poder trabajar atendiendo tanto el transporte como el transito a nivel municipal”.

“Cuando hablo del desafío, me refiero al compromiso y la eficiencia que ha tenido en su desempeño y son estos los pilares del reconocimiento que el Intendente le ha dado para designarlo en la Subsecretaría. Claudio Cambareri ha tenido una labor sumamente importante, un gran compromiso con la gestión pero sobretodo con la comunidad”, agregó Vicente.

Seguidamente, el funcionario explicó: “Claudio ha tenido como responsabilidad el transporte publico; el otorgamiento de licencias de conducir, un lugar donde ha habido demasiados problemas en la gestión anterior y en esta oportunidad Claudio le dio transparencia y eficiencia al tramite y al otorgamiento de las licencias, y hemos podido de a poco ir mejorando esta área”, concluyó.

ARROYO: “CLAUDIO TIENE TODOS LOS CONOCIMIENTOS Y LA EXPERIENCIA”

Por su parte, el Intendente aseguró: “este paso es como volver a lo que fue mi historia. Fui director de Transporte y Transito y esto es también lo que me lleva a unificar el concepto. El transporte y el Transito están muy relacionados, es importante que una persona este a cargo de ambas responsabilidades y en este caso concreto, Claudio tiene los conocimientos, la experiencia, conoce al personal municipal y el manejo de la Municipalidad y eso es una riqueza incalculable para poder funcionar”.

“Como digo siempre – continuó el Jefe Comunal – mi compromiso no es ni con mi partido ni con el gobierno al que representa, mi responsabilidad y mi compromiso es con el pueblo, con la gente de Mar del Plata y eso me obliga a mi a tener siempre que buscar los mejores funcionarios, esa es la explicación de por que cambio: porque siempre busco la mejor persona para ocupar el mejor lugar en el momento adecuado, y en este caso no tengo ninguna duda que la elección es la mas correcta que podría realizar”, cerró.

Para finalizar, Cambareri comentó: “Espero lograr las expectativas del Intendente, que podamos hacer las cosas de la mejor manera. Entendemos que hay que ordenar la situación del transito de la ciudad, cuento afortunadamente con un gran recurso humano, un gran equipo de trabajo no solo en Transporte sino también en Transito para poder lograr estos objetivos, así que esperamos ir por ese camino”.

“En principio vamos a optimizar el recurso, tanto humano como técnico, poner en valor unos móviles que están fuera de servicio y esperamos lograr los objetivos que tenemos planeados. Por el momento la Dirección General de Transporte la va a ocupar el doctor Carlos Iriarte y Transito va a estar directamente a mi cargo”, concluyó.