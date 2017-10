Repudiarán liberación de Sasso con una movilización frente a la Comuna

En el marco de la resolución del Juzgado de Garantías 3, que le otorga a Federico Sasso el beneficio de la prisión domiciliaria, Verónica Borelli, la mamá de la adolescente fallecida después de ser atropellada por el joven de 18 años, anunció la convocatoria a una manifestación en reclamo de justicia el próximo domingo a las 17 horas frente al Municipio.

Borelli habló con radio Brisas FM 98.5, adelantó que convocará a una movilización y remarcó: “Quiero a toda Mar del Plata en una marcha pidiendo justicia, por Lucía y por cualquier de todos nosotros”.

En tal sentido, remarcó: “Voy a salir a pelearla, a decirle de frente a la jueza que hizo mal en tomar esta determina ción. Me están diciendo que Sasso está triste y la jueza se prende en esa. Ella me dijo a mí que toma las decisiones en base a los libros. Te equivocas Rosa Frende, entendela”.

Asimismo, se refirió a la resolución de la Jueza de Garantías en la que le otorgó a Federico Sasso la prisión domiciliaria: “Nosotros nos veíamos venir esto” a la vez que apuntó contra la justicia: “Lamentablemente, como sabemos todos, los jueces nunca tiran para este lado. Siempre lo hacen para el lado que no corresponde”.

Seguidamente, Borelli se refirió a Federico Sasso: “Hace dos semanas me pidió en mi cara perdón. Si la estrategia del abogado fue esa, olvidate que lo voy a perdonar. No quiero que me pida perdón nadie. Mi hija está muerta, ya no la levanto más y ahora este tipo tiene el beneficio de irse a la casa” y añadió que “no hay que olvidarse que además de manejar alcoholizado, se fugó. Creo que eso tendría que haber jugado un papel importante”.

Por último, se preguntó: “Una pulserita le van a poner, ¿me están jodiendo? Con eso controlan que pise la vereda. A mí que me importa eso. Claramente las cosas no funcionan. No soy una persona agresiva, no me gusta la violencia. ¿Pero qué tengo que hacer? Pido ayuda de todos lados”.

Verónica Borelli elevó un proyecto al municipio en el que solicita la construcción de un paredón en la curva en donde murió su hija y se reunió con el Diputado Nacional del Frente Renovador, Facundo Moyano, que la convocó para participar próximamente de la exposición de tres iniciativas legislativas en el congreso relacionadas al tránsito.

“En todos los lados en que pueda dar un mensaje de que se puede luchar, ahí estaré. La lucha es para todos. No quiero bajar los brazos, me va a costar pero voy a dejar un mensaje”, afirmó.

Sacan Estrella de Lucía

Una Estrella Amarilla con el nombre de Lucia y la fecha de su tragica desaparición fisica que habia sido colocada sobre el paredón donde halló la muerte, fue retirada y solo quedaron unas flores de plástico y una foto de ella pegada sobre la columna del alumbrado.

A pesar de esos cientos de marplatenses la siguen recordando y seguramente se sumaran a la marcha del próximo domingo.