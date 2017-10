La Justicia y el desarrollo productivo las prioridades de Aicega en Diputados

En el marco del triunfo de Cambiemos, el recién electo diputado nacional, Juan Aicega, dialogó con “el Retrato…” analizó la victoria de su partido a la vez que se refirió a su lugar en la Cámara Baja y a la gestión que llevará adelante. “Tendré injerencias en las comisiones de Justicia, de legislación Penal y cuestiones constitucionales”, resaltó.

El electo diputado nacional de Cambiemos aseguró que se prepara para su nueva gestión “con muchas ganas” y que estuvo reunido con el presidente de la Cámara de Diputados, con el presidente de bloque y varios referentes “con la idea de planificar el trabajo”.

“Seguramente por mi profesión y por haber estado vinculado al Ministerio de Justicia de la Nación como también por tener varios trabajos en relación a eso, tendré injerencias en las comisiones de Justicia, de legislación Penal y cuestiones constitucionales”, expresó.

Asimismo, destacó que también tendrá injerencia en “todo lo que tiene que ver con los desarrollos productivos de la zona como son intereses marítimos, pesca, minería y cuestiones vinculadas a la agricultura”.

“Trataré de acercar mi experiencia a aquellos lugares que tengan que ver más con nuestra ciudad, región o provincia”, detalló Juan Aicega concejal y ahora electo diputado nacional, en conversación con “el Retrato….”

Balance del acto eleccionario

EN FAMILIA. Juan Aicega junto a sus hijos en el marco de los festejos del triunfo electoral

Seguidamente, se refirió al resultado de las elecciones y valoró que está “muy feliz” por el triunfo de Cambiemos. “Esto significa que la idea que alguna vez fue un sueño de generar una nueva forma de ver la Argentina, la provincia y la ciudad, se está consolidando y se está viendo como una realidad.Mucha gente así lo está entendiendo y está teniendo la esperanza que así sea”.

“Tengo mucha expectativa que va a seguir queriendo. Estaba muy confiado que iba a ser así. Veía en Macri una persona que decía la verdad, lo cual me convenció mucho y me permitió afrontar situaciones complejas, sobre todo de poder llegar a la gente, que no siempre es fácil”, sostuvo

“Cuando esta ola de cambio empieza a tomar fuerza, se va a consolidar, porque la gente ve que esto es cierto, que se gestiona con la verdad, con errores también, pero pudiendo dar marcha atrás arreglando lo que se hace mal y escuchando”, consideró.

De la mano de María Eugenia Vidal, que se puso al hombro la campaña electoral en todos los distritos bonaerenses, Cambiemos logró triunfos en los tramos locales en 100 de los 135 municipios de la provincia. Unidad Ciudadana consiguió victorias en 28, el Frente Justicialista en 3, al igual que 1País y solo hubo una victoria vecinalista.