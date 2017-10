Juan Manuel Rapacioli ganó las calles y va por la conducción del Partido Justicialista

Después de lo que dejaron las elecciones legislativas, el dirigente peronista, Juan Manuel Rapcioli, dialogó con “el Retrato…” y afirmó que tiene intenciones de presidir el Partido Justicialista local, en el marco de las elecciones que se desarrollarán el 17 de diciembre próximo. “Esto lo que hace en el partido es la reconstitución y nueva conducción que el peronismo necesita”, aseguró.

En tal sentido, se refirió a los afiches que aparecieron pegados en Mar del Plata (FOTO) este lunes, luego del resultado de las elecciones legislativas del domingo y consideró que estos “son la inminencia de las elecciones del Partido Justicialista en la Provincia de Buenos Aires en Mar del Plata. Vence el mandato y hay que elegir autoridades”.

“La palabra peronismo y derrota no se llevan”

En relación a la vinculación que existe entre esta decisión y el triunfo de Cambiemos, señaló que “la palabra peronismo y derrota no se llevan, porque el acumulado del peronismo a través de Cristina Fernández de Kirchner es de un 36% y en la ciudad de Mar del Plata, reconociendo la victoria de Cambiemos, se incrementó de las Paso a la elección general en 6 puntos”.

“Esto lo que hace en el peronismo es la reconstitución y nueva conducción que el peronismo necesita como para ahondar fuerzas e ir a reconstituir el movimiento nacional y justicialista”, sostuvo el dirigente político.

Asimismo, comentó: “Estamos hablando de una discusión específica dentro del Partido Justicialista, la cual está en los peronistas afiliados dentro del partido. Que aquél que esté con Cristina, Perón, Eva o Néstor venga; ese es el lineamiento que tenemos además de la puerta abierta a todo compañero que quiera acercarse”.

“El Partido Justicialista es un lugar para albergar a todos y que juntos trabajemos por Mar del Plata”, resaltó el referente local a la vez que aclaró que está convencido que en la ciudad “no hay otro camino” que reunir fuerzas “para tener un Partido de puertas abiertas y hacer lo contrario de lo que puede provocar algún tipo de mirada esquiva de algún sector de la sociedad”.

Y añadió que “hay que abrir las puertas, militar mucho más y tener un PJ militante. La herramienta es que hay que reconstituirla y redireccionar como también, a través de las elecciones libres, abiertas y pa rtidarias; es importante que tengamos, los peronistas que queremos, la posibilidad de cruzarnos en la ciudad de Mar del Plata”.

A su vez, destacó que lo anterior “sería como el punto de apoyo de la palanca para mover justamente todos los mecanismos que el movimiento nacional tiene. De lo contrario, vamos a tener muchos problemas. El camino es la unidad”.

“Hay que discutir las herramientas partidarias”

Ante la pregunta de “el Retrato…” sobre que le sucedió al movimiento peronista en el último tiempo indicó que el partido “ha tenido una discusión importante en cuanto a la conducción y esto se dirime en las urnas”.

“Lo otro que hay que discutir son las herramientas partidarias como también en Mar del Plata tener una mirada marplatense de la realidad que el Partido necesita”, agregó y aclaró que a través de esa herramienta “se puede llegar a tener peso y voz propia, porque no sirve de nada tener un Partido que no habla, no se expresa y no abre las puertas. Necesitamos algo que esté al lado del compañero y enfrente los problemas. Con esta actitud es con la que se puede conquistar más cantidad de adherentes y afiliados”.

Al Partido “le ha faltado vitalidad propia”

En referencia al Kirchnerismo dentro del partido Justicialista, consideró que no cree que exista esa división “tan estricta” entre estos dos sectores. “El peronismo, es peronismo y Cristina misma dice que ella no es kirchnerista, sino peronista”, remarcó a la vez que consideró que al partido “le ha faltado vitalidad propia por más título que se ponga”.

“Necesita algo que identifique a la ciudad, que no esté dependiendo siempre de 400 kilómetros sobre qué se va a hacer y qué no. Hay que conocerla, quererla y trabajar al lado de los problemas que la ciudad tiene como militante”, detalló.

Por otro lado, Rapacioli aseguró: “Estoy dispuesto a hacer todos los esfuerzos para trabajar con todos los sectores, pero si hubiera algún dedo mágico que quisiera decir que el camino es otro al que determinamos los peronistas marplatenses, vamos a dar la pelea interna como ya lo hemos dado en más de una oportunidad”.

“No hay nadie que nos pueda decir qué hacer o qué no, porque somos grandes y responsables y sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer”,apuntó el referente del Partido Justicialista local en conversación con “el Retrato…” a la vez que subrayó que la sede del Peronismo Marplatense es Ituzaingó 5546, en referencia a todo aquél que quiera acercarse.