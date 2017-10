¡Cristiano Ronaldo se lleva por segundo año consecutivo el The Best!

El “Diego” y el “Gordo”, como se les llamó en la grada de cualquier estadio de fútbol fueron los encargados de entregar el premio al mejor jugador FIFA durante la galcelebrada en Londres. Antes de la elección Maradona señaló; “Va a ser duro. Vienen como unos caballos, no es como otros años. Nos gustan los tres que están y ahora se suma Neymar después de que Messi y Cristiano ganasen todo. No hay un favorito”.

El goleador del Madrid, Cristiano Ronaldo, resultó el elegido por segundo año consecutivo como mejor jugador, elegido por sus compañeros de profesión-

Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Neymar fueron los tres candiadtos al premio al mejor jugador. El portugués ya obtuvo el premio el año pasado.

Luego de subir al escenario para recibir el galardón de manos de dos leyendas del fútbol mundial como Diego Armando Maradona y Ronaldo Nazario de Lima, el portugués después de besar el trofeo dijo lo siguiente: “Agradecer a todos mis compañeros y mi equipo. Ha sido un año extraordinario. Llevo once años subiendo aquí. He ganado tanto trofeos individuales como colectivos. Nombrar a mis hermanos, mis hijos, familia… Acabo de ser padre y dentro de poco volveré a serlo. Estoy en un gran momento en mi carrera y estoy feliz. Muchas gracias a los que me han votado, no quiero olvidarme de Leo Messi y Neymar. Acordarme de mis compañeros y del presidente. Estamos en Ingalterra por primera vez y he ganado el premio por segundo año consecutivo, no tengo palabras de agradecimiento por todo vuestro apoyo. Es fantástico de estar aquí rodeado de tantos grandes jugadores”.

Al preguntarle la presentadora cual era la clave del éxito, Cristiano dijo “el talento sin el trabajo no es nada”

Durante la gala londinense se dio a conocer el Once ideal de la FIFA, integrado por los siguientes jugadores : Buffon; Alves, Ramos, Bonucci, Marcelo; Modric, Kroos, Iniesta; Neymar, Messi y Cristiano.

El premio “Fair Play” fue para Francis Koné

Francis Koné salvó la vida del portero rival al ver que no podía respirar y ayudarle a que pudiese hacerlo con normalidad.

. ¡La holandesa Wiegman se lleva el premio al mejor entrenador/a de fútbol femenino!

El Celtic de Glasgow se lleva el premio a la mejor afición.

¡Buffon elegido mejor portero por la FIFA!

Zinedine Zidane se lleva el The Best al entrenador de la FIFA.

Zidane: “Es algo muy espcial. Nunca pensé que me encontraría en una situación como esta. Agradecer a los jugadores, son ellos los auténticos protagonistas. Allegri y

Conte, esto también es vuestro, sois muy grandes. Y a mí mujer: te quiero mucho, siempre estás ahí. Dar las gracias al Real Madrid, me han dado la oportunidad de entrenar a estos

jugadores. Cristiano, Luka, Toni… Tengo a otros dos fenómenos, gracias a vosotros también”.

Una de las escenas más fotografiadas por la prensa fue este, la de Diego y Leo saludándose afectuosamente.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa