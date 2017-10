Aplastantes triunfos del oficialismo a nivel nacional: se impone en 15 distritos

En la sede de campaña de Unidad Ciudadana, cuando aún no se habían computado el 100% de las mesas, la ex Presidente empezó a sentir en carne propia la soledad de la derrota. La mayoría de los intendentes que la acobijaron durante la campaña no fueron a Sarandí. Sólo se la vio cerca a la leal Verónica Magario. El resto, ausentes, empezaron a pensar qué rol tendrán en la nueva etapa de reconstrucción del peronismo que comenzará mañana.