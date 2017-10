Alvarado probó con los mismos once para enfrentar a Rivadavia de Lincol

Conforme con el rendimiento que tuvo en General Cerri, donde Alvarado venció por 2 a 0 a Sansinena, el entrenador Mauricio Giganti probó con el mismo equipo en la práctica de fútbol que realizó por la mañana en el estadio “José María Minella”, donde el miércoles a las 20 recibirá a Rivadavia de Lincoln, por la octava fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. Además, las buenas noticias fueron las vueltas de César Cocchi y Ezequiel Ceballos que sumaron algunos minutos de fútbol.

El triunfo ante Sansinena fue claro, Alvarado mostró un buen funcionamiento en ataque y, además, casi no pasó zozobras en defensa. Por eso, Giganti no realizaría variantes para recibir a Rivadavia, uno de los invictos que tiene el certamen, el miércoles por la noche en el Mundialista. De todas maneras, el plantel tendrá su última práctica el martes por la mañana y ahí quedarían definidos los once.

En el Minella, ante la quinta división que le opuso buena resistencia y salió una muy buena práctica, el entrenador dispuso a: Juan Francisco Rago; Martín Quiles, Ezequiel Filipetto, Federico Paulucci y Mauro Castro; Martín Palisi y Matías Caro; Marcos Litre, Gonzalo Lucero y Francisco Molina; Joaquín Susvielles.

Pero la gran nota de la jornada la dieron César Cocchi y Ezequiel Ceballos. Dos de los capitanes del plantel, volvieron a hacer un rato de fútbol y se los vio activos en el segundo bloque ante los juveniles. “Trapito” había sufrido un fuerte golpe en las costillas frente a Villa Mitre que lo marginó de los últimos tres encuentros, pero trabajó a conciencia y realizó una buena recuperación. Por su parte, al exFerro de Pico le diagnosticaron hernia inguinal tras el debut ante Deportivo Roca, no pudo viajar a Neuquén y se sometió a una intervención quirúrgica. Tras volver a trotar la semana pasada, hoy se sumó al grupo y trabajó con normalidad, buscando recuperar el ritmo.

El encuentro del miércoles ante Rivadavia de Lincoln, se jugará en el José María Minella desde las 20, con el arbitraje de Sergio Testa de Bahía Blanca.