Raverta: “Hoy se está lastimando la democracia desde un lugar muy triste”

La Diputada Nacional Fernanda Raverta (FOTO) se acercó junto a la concejal Marina Santoro a las puertas de la Comisaría Segunda “para ver y acompañar esta situación que nos llamó mucho la atención y de suma gravedad”

“Nos parece que debería ser un día de tranquilidad, donde los ciudadanos y ciudadanas puedan expresar a través del voto, su mensaje darle a este gobierno”, acotando que “la verdad es que viene la Policía bonaerense y detiene a militantes que están en una Unidad Basica acomodando distintos materiales para poder fiscalizar la elección”.

Remarcó la legisladora que “esto me llama la atención. No podemos naturalizar estas cosas. Nos tiene que sorprender y actuar en consecuencia”, para luego llamar a las distintas organizaciones políticas “a ser solidarios. Estar atentos y velar porque la democracia institucionalmente no se precarice”.

“Hoy se está lastimando la democracia desde un lugar muy triste. Por eso en un día como este, nos angustia mucho” señaló, para enfatizar que “este Gobierno ha demostrado que no tolera la oposición. Es un Gobierno que tiene presos políticos, que reprime la protesta social; no saben tolerar con la oposición”.