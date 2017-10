Los argentinos en el exterior votaron en alguna de las 135 oficinas habilitadas en el extranjero

Son 360 mil los argentinos radicados en el exterior que estuvieron habilitados para votar en las elecciones de este domingo y para ello dispusieron de 135 lugares en diferentes países para ejercer su derecho y obligación cívica.

Uno de los países donde más movimiento se vio en la jornada es en España donde los argentinos se volcaron a las urnas para participar en las elecciones legislativas de este domingo, con el consulado argentino de Barcelona a la cabeza, por tratarse del que cuenta con mayor número de inscritos entre los residentes en el exterior. Entre otras figuras se destacó la presencia de la ex Canciller Susana Malcorra (FOTO) , quien asistió a la Embajada a emitir su voto.

Un total de 32.083 personas están registradas para votar en el consultado de la capital catalana, situado en la céntrica Gran Vía de las Cortes Catalanas.

“La jornada cívica transcurrió con total tranquilidad, estamos teniendo una afluencia constante en las 9 mesas habilitadas, en Madrid, en el Colegio Mayor Nuestra Señora de Luján., a las tres de la tarde, se había triplicado el número de electores en relación a 2015.”,señaló Alcira, una de las responsables de la organización de trabajadores de la embajada y del consulado madrileño, ya que el embajador Puerta se encuentra en Argentina de donde retornará la próxima semana.

A pesar de que el peso del voto exterior es simbólico, puesto que es optativo y están habilitadas para votar poco más de 362.000 personas en todo el mundo, en estos comicios el padrón se vio incrementado a raíz de un decreto que facilita los trámites para votar exigiendo solamente tener domicilio en el exterior, lo que puede empujar al alza la participación, que suele ser baja.

Los argentinos habilitados para votar en España son 85.325 (Barcelona 32.083, Madrid 26.722, Cádiz 9.441, Vigo 6.800, Tenerife 6.457 y Palma de Mallorca 3.822).

“En Barcelona pasamos de tener unas 2.000 personas a más de 30.000, lo que logísticamente es un cambio radical”, señaló el cónsul Alonso, aunque, no obstante, este volumen de argentinos no se está traduciendo en una votación masiva, ya que no se registraron largas colas, ni aglomeraciones.

“Queremos limpiar el país de corruptos, así que tenemos que seguir cambiando”, apuntó otra votante, Nilda Colmena, de Mar del Plata

La votación en Barcelona se desarrolló en un ambiente tranquilo y amigable, a la espera de sorpresiva llegada de Messi, mientras que en Madrid, había expectativa en torno a la llegada del “Cholo” Simeone,, pero fue disminuyendo cuando los votantes se enteraban que el Atlético de Madrid, ya estaba en Vigo para jugar por la tarde con el Celta. Allí,estaba por supuesto el “Cholo”.

OPINION. Nuestro Corresponsal en Europa, Hugo Barze al votar en la Embajada en España

“Cuando abrimos las mesas teníamos un votante esperando, que había venido desde Murcia. La participación está siendo sostenida, con lo que todo indica que habrá más participación que la última votación”, comentó Moira Wilkinson, la cónsul en Madrid.

Además de España, los países con más votantes argentinos en el exterior son Estados Unidos (Miami y Nueva York), Italia (Roma y Milán), Uruguay, Brasil y Chile.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa