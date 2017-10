Rugby: El Seleccionado M20 de Argentina derrotó al Mayo marplatense 40 a 17

Ante casi 3000 personas en la Villa Marista, el Seleccionado Mayor de Mar del plata disputó su único amistoso antes del Campeonato Argentino, en donde cayó por 40 a 17 ante el Seleccionado M20 de Argentina, que contó con la presencia de tres marplatenses.

Con la particularidad de haber jugado dos tiempos de 35 minutos y uno de 30, Mar del Plata y el Seleccionado M20 salieron al césped de la Villa Marista con la premisa de probar y ajustar cosas de cara al futuro. Pero, sobre todo, usaron este partido para darle participación a todos los jugadores que los entrenadores tenían a disposición y probar distintas variantes.

Lo cierto, es que el Seleccionado Argentino demostró porqué nuclea a los mejores jugadores del país. Luego de un primer tiempo en donde Mar del Plata se impuso con la jerarquía individual de los más experimentados y la frescura de los nuevos, cuando los de “Cochi” Pellicena se acomodaron mostraron todo su potencial.

En el primer tiempo, Mar del Plata llegó al try con Braian Zar, wing de Los Cardos de Tandil, mientras que Argentina lo hizo con Francisco Liotta y Mayco Vivas. Las conversiones de Santiago Gilligan, ex Campo de Pato, para el equipo nacional y de Leonardo Sestelo para Mar del Plata, configuraban un 14 a 10 que dejaba a los locales cerca en el score.

Pero en el segundo tiempo, el Seleccionado de Menores de 20 años iba a empezar a mover el banco y a demostrar que afuera había 15 pibes igual de preparados que los que habían salido de movida a la cancha. Martín Santiago, Juan Bautista Pedemonte, Mateo Carreras y Santiago Grondona fueron los que profundizaron a fuerza de tries el score y el juego de la visita.

Para el final, sólo iba a quedar un try de Juan Parodi para que Mar del Plata encuentre en el último de los tres períodos más puntos de la mano del jugador de Universitario, y se lleve un 40 a 17 más anecdótico que otra cosa. Para ambos conjuntos, fue una prueba positiva que arrojó buenas sensaciones para lo que vendrá.