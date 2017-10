En Bruselas, Rajoy recibe el apoyo del Consejo Europeo, con Macron y Merkel a la cabeza

La presencia de Mariano Rajoy en Bruselas, tenía un claro objetivo, pero al mismo tiempo no era sencillo, debido al manejo que hacen los

independentistas del manejo mediático. El presidente español, deseaba que los líderes europeos apoyaran firme y claramente a España e insistiera en la necesidad de respetar el «marco constitucional», pero al mismo tiempo necesitaba que la crisis catalana no se convirtiera en un «asunto europeo», que no entrara de ninguna forma en la agenda oficial del Consejo Europeo y que en la mesa de reuniones, donde se deciden los temas continentales, nadie sacara el tema.

Objetivo conseguido.

El presidente español llegó a Bruselas tras recibir en Madrid la respuesta del Gobierno catalán a su requerimiento, y entró con sus colegas comunitarios sin atender a los medios de todo el continente que le esperaban en la entrada del edificio Justus Lipsius-

En lugar de responder, optó por el silencio, los que respondieron a la prensa fueron sus colegas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, fue de nuevo el más contundente, hablando de «mantener los pilares de la soberanía, la unidad y la democracia» y asegurando que la Cumbre «estará marcada por un mensaje de unidad, de unidad en torno a los estados miembros que afrontan crisis, unidad en torno a España» en defensa de la legalidad y la soberanía.

Igualmente clara fue la canciller alemana, Angela Merkel: «Seguimos muy de cerca la situación y apoyamos la posición del Gobierno español. Esperemos que se puedan encontrar soluciones dentro del marco constitucional español». Es decir, la posición que Berlín ha defendido incansablemente estos últimos meses. «Rajoy está en su derecho. Un tribunal ha dictaminado que no es legal. No hay papel para la UE hasta que España lo pida, y no lo pide, así que no es un tema europeo», coincidió el primer ministro holandés, Mark Rutte.

Durante semanas, el Govern de Cataluña, los eurodiputados independentistas y su red de apoyo en la sociedad civil han tratado de internacionalizar la situación. La representación catalana ante la UE lo intenta en comunicados, reuniones y en las redes sociales. Y hasta enviaron al conseller Raül Romeva el martes con el objetivo de dar una dimensión europea en la víspera de la cumbre. Y hacer, ver o creer que el tema catalán estaría en la agenda oficial del Consejo Europeo de una forma u otra. De forzarlo. Y tras la polémica casi diplomática entre Madrid y el Gobierno belga, casi acaba siendo así.

La primera cuestión en la rueda de prensa de la cumbre de ayer jueves fue precisamente sobre ello. «Por muchas razones estamos en contacto permanente con el presidente Rajoy. No vamos a esconder que la situación en España es preocupante, pero mi posición, la de las instituciones y los Estados Miembros son claras: no hay lugar para mediación o iniciativas o acción internacional. No espero una amplia discusión o debate sobre la situación, no está en nuestra agenda. Todos nosotros tenemos opiniones, emociones, pero hablando formalmente no hay espacio para la intervención de la UE», dijo el presidente Donald Tusk al finalizar la reunión.«El presidente no sacó el tema y nadie habló de ello», aseguraron fuentes del Ejecutivo español.

Pero en los pasillos, el tema de Cataluña fue junto al Brexit, el tema principal. Horas antes, el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, había dejado de lado las fintas y las declaraciones diplomáticas de compromiso: «No podemos ignorar la situación en Cataluña y estoy seguro de que hablaremos de ello. Es un asunto español, hay una ley y una Constitución y deben ser respetadas, espero una solución política y diplomática», espetó. «Insisto y he sido extremadamente claro: condeno todas las formas de violencia e insto al diálogo y a la desescalada», afirmó el belga Charles Michel a su llegada. El joven primer ministro achacó al «nerviosismo» y a diversas confusiones los desencuentros entre ambas capitales y dijo que Mariano Rajoytiene su teléfono y si tienen algún problema simplemente hablan. El protocolo luego los sentó uno al lado del otro durante la primer sesión de trabajo del Consejo Europeo.

Hasta el primer ministro esloveno, Miro Cerar, se expresó en términos que fueron muy bien recibidos por Moncloa, los independentistas ahora citan como ejemplo la independencia eslovena, por eso era interesante la opinión de Cerar; «La situación ahora en Cataluña es, desde todos estos aspectos, completamente diferente a la nuestra». «España, incluida Cataluña, es un Estado democrático, y si hay una cuestión sobre la autodeterminación debe resolverse en línea con el orden constitucional de España y, lo más importante, se tiene que hacer pacíficamente», dijo a su llegada.

Los mensajes de apoyo expresados ayer en Bruselas son importantes. «Los catalanes no están oprimidos, todas las regiones han prosperado en España estas últimas décadas. Un referéndum ilegal es cualquier cosa menos diálogo. Los derechos de los ciudadanos españoles deben ser respetados», dijo por ejemplo a los líderes conservadores Joseph Daul, el presidente del Partido Popular Europeo.

Pero además, en la sesión de hoy,viernes, los presidentes de las tres instituciones comunitarias viajarán a Oviedo para la entrega de los premios Princesa de Asturias. Jean-Claude Juncker (Comisión), Donald Tusk(Consejo) y Antonio Tajani (Parlamento) estarán en España, acompañados con el Gobierno y el Rey, y darán un discurso en clave europea-

La invitación a la entrega de premiso se cumplimentó en junio, mucho antes de los acontecimientos de los últimos meses en Cataluña, pero evidentemente su presencia en la jornada de hoy constituye una imagen muy poderosa en la víspera de las acciones que, mañana, el Consejo de Ministros adoptará en el marco de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa