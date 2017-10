Daniel Rodríguez cuestionó “el desorden institucional y político” del gobierno de Carlos Arroyo

A días de las elecciones, el candidato a concejal por Unidad Ciudadana, Daniel Rodríguez, se entrevistó con “el Retrato…” analizó la situación local y apuntó que el gobierno de Carlos Fernando Arroyo “es un gobierno en deuda por un absoluto desorden institucional y político”.

“Hemos logrado consolidar un espacio político desde el kirchnerismo muy importante. Estamos articulando muy bien todos los sectores que tienen que ver con Unidad Ciudadana y hemos conformado un grupo humano muy homogéneo que tiene una causa común y trabajan muy arduamente”, sostuvo el candidato a concejal del partido que lidera a nivel nacional Cristina Fernández de Kirchner.

En tal sentido, se refirió a la gestión local de Carlos Fernando Arroyo y manifestó que “es un gobierno en deuda por un absoluto desorden institucional y político” y agregó que “se ve que hay mucha disidencia entre los propios participantes del gobierno y hay mucha interna entre muchos sectores políticos que conforman Cambiemos”, lo cual “se visualiza en la gestión” aseguró.

Asimismo, se refirió a las últimas estadísticas que ubican a Mar del Plata con altos porcentajes de pobreza e indigencia, además de la preocupación general por la falta de empleo en la ciudad. “Nos preocupa totalmente. Estos números con los del INDEC coinciden y plantean que en Mar del Plata hay cerca de 300 mil personas por debajo de la línea de pobreza”, destacó.

“Hay más de 70 asentamientos en la ciudad también que junto con la desocupación están dando un diagnostico muy preocupante”, indicó el referente de Unidad Ciudadana a la vez que se refirió a que se puede cambiar “en principio teniendo un gobierno con una coherencia ideológica, es decir que sea coherente en la idea y en acción”.

A su vez, señaló que “no se puede tener un gobierno donde hay luchas y discusiones entre los propios protagonistas del gobierno y donde también hay discusiones entre lo interno y lo externo, es decir con la provincia de Buenos Aires o la Nación”.

“Mar del Plata es una ciudad con más de un millón de habitantes, más grande que 7 provincias argentinas incluso, con 5 universidades, parece mentira que no contemos con ciudadanos que puedan cumplir ese rol. Evidentemente no es un problema de los ciudadanos sino político”, disparó Rodríguez, en referencia a la llegada de funcionarios de Capital Federal o La Plata a ocupar diferentes cargos dentro del Municipio.

En relación a las preocupaciones que tiene junto con su espacio para con Mar del Plata, destacó “el nivel de violencia que existe, es el tema resultante de una sociedad que no tiene parámetros donde mirarse”.

Y sumó a lo anterior, “la falta de trabajo, las deficiencias en el sistema de salud, una cultura inexistente sobretodo con algún carácter inclusivo como existió hace muchos años en Mar del Plata y demás”, todo lo cual “hace un combo preocupante en la gestión local”.

Prioridades en el Concejo Deliberantes

Consultado por “el Retrato…” sobre cuáles son sus prioridades si accede a una banca en el Concejo Deliberantes, afirmó que “hay que trabajarlo desde el propio bloque, pero también hay que buscar que exista un consenso colectivo, porque sino siempre la dependencia existe en el número y en eso, quizás se pueda estar en desventaja como en los últimos años”.

“Hay que encontrar canales en los que uno pueda llevar adelante políticas que enriquezcan al conjunto, aunque a veces es difícil, porque privilegian las ambiciones personales o de sectores, pero uno tiene que hacer el esfuerzo que sea así”, señaló.

En ese contexto, Rodríguez remarcó que una de las principales cosas que tienen que lograr “es un alineamiento mucho más serio del gobierno local de Cambiemos, porque de eso ha fracasado al 100%” a la vez que resaltó la importancia “de no profundizar grietas o discusiones innecesarias”.

“En los últimos tiempos estamos discutiendo un proyecto de ordenanza, donde se plantea acompañar a la gobernadora en el pedido de ser parte del fondo del conurbano y el oficialismo local se opone a eso”, describió el precandidato de Unidad Ciudadana y añadió que “muchos políticos se llenan la boca hablando de cosas, pero en el momento de concretarlas no lo hacen”.

Y aclaró que “cuando existe la posibilidad de ponerse de acuerdo y tener políticas de estado, haciendo activar a muchos sectores de la ciudad para entre todos encontrar de alguna manera las necesidades que tiene la ciudad en 5 o 6 puntos básicos, no nos ponemos de acuerdo. Hay que hacerse cargo de esto, sino son solo discursos políticos”.

“Las irresponsabilidades del gobierno” en el caso Maldonado

Por otro lado, hizo hincapié en el caso de Santiago Maldonado y expresó que se encuentra “muy preocupado, por cómo se va tornando la situación después de 70 y pico de días de desaparición” a la vez que manifestó su preocupación, además de por el hecho concreto, “por la irresponsabilidad de quienes tienen responsabilidades concretas y directas”.

Además, apuntó a “la mentira, el cinismo y la hipocresía que ha tenido el gobierno nacional, el gobierno provincial y sus funcionarios con respecto a este caso” y añadió que “cuando hay actitudes de este tipo, irresponsabilidades y no hay correspondencia en la toma de decisiones, tal como exige la ciudadanía; estas cuestiones se ponen muy al rojo vivo”.

“Deseamos que esto se resuelva con Santiago Maldonado con vida, aunque todo indicaría que el cuerpo que apareció sería el de él. Hoy todolo que está pasando entristece mucho y angustia”, sostuvo el precandidato a concejal por Unidad Ciudadana en diálogo con “el Retrato…”

“Plantean como si fuera un cambio en positivo. cuando ha pasado todo lo contrario”

Por último, se refirió a los electores y destacó a “la gente que se ha parado en contra de este proyecto de país que atrasa. Lo increíblemente extraño de la propuesta de Cambiemos es que plantean como si fuera un cambio en positivo hacia una sociedad distinta, nueva y más ágil, cuando en realidad ha pasado todo lo contrario”.

“Hoy se está planteando un régimen laboral que va a retrasar la Argentina a tiempos inmemorables y tenemos un sistema de tratamiento en el Pami y Anses, donde se habían logrado derechos adquiridos que habían hecho crecer los beneficios de sus afiliados y fuimos todos para atrás”, cuestionó.

En ese orden, Rodríguez concluyó que “todas las caracterizaciones que se están viendo en todos los aspectos, es verdad que cambian, pero cambian para mal, no para bien. La única fuerza política verdadera frente a esto es Unidad Ciudadana. Por eso creemos que quién no esté de acuerdo con Macri y sus planteos de gobierno, no tiene que tener ninguna duda en votarnos”.