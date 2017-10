Condenan a 14 años de cárcel a ex convicto por quemar a su pareja con una molotov

Un ex convicto de 33 años fue condenado este miércoles a 14 años de prisión por quemar a su ex novia con una molotov cuando intentaba asesinarla. Se trata de Nicolás Olivera Escalante, quien fue hallado culpable del delito de “tentativa de homicidio agravado”, luego de que el 7 de mayo del año 2016, atacara con una bomba incendiaria a su ex pareja Yésica Castillo (29), en una vivienda emplazada en la zona oeste de nuestra ciudad.

El Tribunal Oral en lo Criminal 1, integrado por Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, consideró en un fallo unánime que el intento de femicidio contra Castillo quedó probado, en línea con la acusación formulada por la fiscal que interviene en la causa, Andrea Gómez.

Según quedó demostrado en el debate oral, Olivera Escalante había conocido a la mujer mientras se encontraba detenido en la cárcel de Batan por una condena de abuso sexual. Luego de algunas visitas al penal, ella decidió terminar la relación.

A partir de esa ruptura él comenzó a amenazarla y, poco tiempo después, tras haber recuperado la libertad luego de 15 años, se dirigió a la casa de la víctima y mientras ella dormía arrojó una molotov dentro de su vivienda, ubicada en el barrio Autódromo.

Castillo sufrió quemaduras de segundo grado en la mitad de su cuerpo como producto del ataque, mientras que el agresor escapó del lugar, y fue detenido una semana después por personal policial en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere.

Tras ser condenado nuevamente hoy, Olivera Escalante fue trasladado a la Unidad penal 15 de Batan.

Gentileza: Jorge Elias Gómez (www.mdphoy.com)