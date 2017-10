Policía del País Vasco llegó para interiorizarse del modelo de seguridad en Mar del Plata

El intendente Carlos Fernando Arroyo recibió en su despacho una comitiva proveniente del País Vasco que vino a la ciudad con el objetivo de conocer la experiencia en materia de seguridad ciudadana, principalmente, el funcionamiento del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito y la Violencia (CeMAED) y la Policía Local. “Esto reconforta, porque fronteras hacia afuera pueden destacar el trabajo excelente que se hace desde el CeMAED”, remarcó el Jefe Comunal, a modo de balance.

Estuvieron presentes -junto a Arroyo- Fernando Telpuk de la Secretaría de Seguridad; Adriano Perticone, integrante del CeMAED y por parte de la comitiva extranjera Mikel Eguimendía y Ramiro Llijo, integrantes del equipo de Proyectos de Desarrollo Criminal de la Institución Policial Ertzaintza (policía autónoma del País Vasco). También participó de la reunión el director del Observatorio de Seguridad de la Municipalidad de Morón, Alejandro Riffel.

En este contexto, Adriano Perticone informó que “para nosotros, esta visita es parte de la actividad cotidiana para el intercambio de experiencias con otros países y ciudades. Tratamos de reflejar el trabajo y cómo pudimos resolver los problemas que estamos abordando y como lo estamos haciendo. No solo hicimos hincapié en las cosas que nos han salido bien sino también en las cuestiones que aún no hemos podido resolver o no hemos tenido los resultados esperados”.

“Esta puesta en común con otras regiones y otros países que tienen muchas veces problemas similares, nos hacen acortar los tiempos para obtener resultados o la aplicación de soluciones. Esta visita nos enorgullece, todo tiene que ver con una concepción de la seguridad moderna que es compartida en todos los países del mundo”, agregó el integrante del CeMAED.

EGUIMENDIA: “UN TRABAJO FANTÁSTICO”

Luego de la audiencia con el Intendente, Eguimendía manifestó que el objetivo del encuentro “fue una puesta en común para comprender las realidades desde la perspectiva desde lo que es la seguridad pública y cómo están funcionando las policías locales, concretamente en Mar del Plata”. Además, el funcionario vasco destacó el “magnífico trabajo que está desarrollando el Observatorio de Seguridad de esta ciudad, la perspectiva de aproximación con los ciudadanos, y cómo dan una respuesta más completa e integral al ciudadano a diferencia de la visión provincial o federal de las policías tradicionales reactivas”.

En cuanto a la experiencia de Mar del Plata, Eguimendía explicó que “estamos viendo la perspectiva de un modelo de prevención social, comunitario, de situación y, por otra parte, un modelo de trabajo de acercamiento y abordaje de los problemas de seguridad desde una visión más integral y próxima al ciudadano y no tanto ver a la policía como una fuerza de reacción sino como una institución que está para apoyar y trabajar con el ciudadano”.

Por su parte, Ramiro Llijo señaló que este encuentro “ha cubierto todas las expectativas que teníamos. Vemos que la labor fundamental es la prevención y que se está trabajando en otras áreas como la educación, fundamental para la prevención el día de mañana y conseguir que la actividad delictiva baje”.

En relación a las similitudes entre el País Vasco y Mar del Plata, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, Llijó remarcó que “venimos de una época que estábamos trabajando no tanto en la actividad preventiva sino que teníamos un problema que en este momento ya está resuelto como era la actividad delincuencial alta. Ahora estamos tratando de hacer una labor para prevenir y anticipar al delito. Hemos venido aquí para ver el desarrollo que están llevando aquí”.