Música con Feliz Fritz y pintura con Lucia Medjurechan en vivo este jueves en El Patio

Felix Fritz se presenta (y sin los Sin Fritz) junto a Juan Constantino y la artista plástica Lucila Medjurechan, este jueves 19 de octubre, en la segunda edición de este trío que conjuga sentimientos. La combinación de una guitarra acústica, cajón peruano y un pincel será en Constitución 5949

La cita es en El Patio, un nuevo espacio destinado al arte y al arte de buen comer, estilo cantina-bar. Un escenario que permite que todos los comensales puedan observar el producto artístico, una carta sencilla pero potente con platos clásicos de nuestra cocina. Cerveza artesanal marplatense, algunos cócteles… todo para generar un ambiente cálido en la Av. Constitución.

La grilla semanal crece y hay propuestas de diferentes rubros… desde muestras de pintura hasta presentaciones de libros… del tango al rock. Pasó Edu Schmidt (ex Árbol), Fernando Blanco, No Caduca, entre otros.

Quizás les contamos poco de El Patio… pero la idea es que este jueves pasen por ahí y disfruten un buen momento. Felix con la guitarra, Juan con la percusión y Lucila pintando en vivo. Además la entrada es al sobre.