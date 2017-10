La juez deja en libertad a Trapero, le retira el pasaporte y le impone comparecencias quincenales

Luego de la declaración del Mayor de los Mossos d’Esquadra, la juez de la Audiencia Nacional lo deja en libertad pese a la petición de prisión incondicional sin fianza que había solicitado el Ministerio Fiscal.

La magistrada Carmen Lamela deja claro que Josep Lluís Trapero está siendo investigado por los disturbios sucedidos los pasados 20 y 21 de septiembre en Barcelona, en el marco de los registros judiciales llevados a cabo en la Consejería de Economía catalana, no por la organización del referéndum del 1-O.

“Los hechos que señala el Ministerio Fiscal al solicitar su prisión se refieren a no haber efectuado los cordones necesarios para formar un pasillo a través del cual poder hacer llegar a los detenidos al edificio sede de la Consejería de Economía, no haber tomado medidas a primera hora de la mañana para evitar que la concentración evolucionara, rescatar los efectos que se encontraban dentro de los vehículos oficiales de la Guardia Civil y asegurar adecuadamente la salida de la comisión judicial y efectivos de la Guardia Civil”.

Dicho esto, la juez Lamela considera que Trapero ofreció en su declaración “determinadas explicaciones que coinciden en parte con lo declarado por los dos tenientes de la Guardia Civil y por la letrado de Administración de Justicia”, que fueron citados también este lunes en calidad de testigos.

Es más, Lamela resalta que “la posibilidad de reiteración delictiva en la que fundamenta el Ministerio Fiscal su petición” de prisión incondicional, no está “delimitada”. No obstante, la instructora deja claro que hace esta consideración “sin perjuicio de las posibles ampliaciones que puedan realizarse” de esta investigación, tanto desde un “perímetro objetivo” como “subjetivo”.

Lamela decidió tomar como medidas cautelares contra Trapero la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España, así como la comparecencia cada 15 días en un juzgado cercano a su domicilio y la disponibilidad de un número de teléfono donde pueda ser localizado.

La actuación de Trapero no está “suficientemente perfilada”

Los argumentos esgrimidos por la juez para rechazar la prisión advierten de que la actuación deTrapero en los hechos investigados “no aparece todavía suficientemente perfilada” como para vincularle “en este momento a hechos tan graves como los que esos días sucedieron”. No obstante, insiste que no descarta que su actuación se pude concretar más “en una fase más avanzada de la investigación”.

En este sentido, la juez destaca que los hechos investigados se llevaron a cabo dentro de un contexto más amplio, “como es la estrategia de actuación con finalidad separatista”. Es en este punto en el que vincula a Trapero con “esta estrategia“, tomando como referencia el documento de la hoja de ruta independentista que se encontró en la casa del número dos de Oriol Junqueras, Josep María Jové.

Inicialmente, Josep Lluís Trapero fue imputado por su relación con los disturbios que se produjeron en Barcelona, el pasado 20 de septiembre, en el marco de los registros judiciales que se realizaron en varias consejerías de la Generalitat de Cataluña.

Es la segunda vez que Trapero acude a la Audiencia Nacional a prestar declaración, después de que el pasado 6 de octubre la juez decidiera volver a citarle este lunes. El motivo de esta nueva citación fue la aportación de un nuevo atestado de la Guardia Civil analizando los hechos que se produjeron entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre incluido, lo que supuso una ampliación de la investigación por parte de la Policía Judicial hasta la organización del referéndum ilegal del 1-O.

El teniente fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, encargado del caso, solicitó como medida cautelar contra Trapero prisión sin fianza después de tener en cuenta los nuevos hechos aportados por la Guardia Civil, relativos a la organización del referéndum.

La Fiscalía pide prisión eludible bajo fianza para la teniente de los Mossos y la juez lo rechaza

Por otro lado, la juez Carmen Lamela rechazó la medida cautelar solicitada por la Fiscalía contra la teniente de los Mossos d’Esquadra, Teresa Laplana, investigada por su implicación en un presunto delito de sedición por los disturbios del pasado 20 de septiembre en Barcelona.

El Ministerio Fiscal pidió para la agente de la policía catalana prisión eludible bajo fianza de 40.000 euros, pero la magistrada de la Audiencia Nacional lo rechazó, según confirmaron fuentes jurídicas.

Lamela decidió dejar en libertad a la ‘Mosso’ d’Esquadra, aunque le ha retirado el pasaporte, le ha prohibido salir de España y le ha ordenado presentarse cada 15 días en el juzgado más cercano a su domicilio. Estas son las medidas que tomó la juez contra la agente de los Mossos que se encargó del operativo de seguridad desplegado por la policía catalana el día en que se realizaron registros judiciales de varias consejerías catalanas, derivando en disturbios callejeros.

La teniente Laplana prestó declaración este lunes a través de videoconferencia por motivos de salud, al igual que lo hiciera el pasado 6 de octubre, cuando los médicos forenses de la Audiencia confirmaron su situación de salud mental.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa