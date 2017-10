Kimberley se impuso con autoridad en Tandil y matiene hances para los playoffs

El Dragón venció a Independiente por 2 a 1 en el marco de la decimocuarta fecha del Torneo Federal B, llegó a la cuarta victoria al hilo y se mantiene prendido en la lucha por clasificar a los playoffs. Juan Cebada y Gonzalo Gómez anotaron para el Verdiblanco mientras que Juan Ignacio Turri descontó cerca del final.

La racha positiva producto del buen juego sigue extendiéndose para Kimberley. Esta vez fue en condición de visitante y ante un rival que en Mar del Plata había propuesto muy poco y se había llevado un punto inmerecido. Ahora la historia fue distinta desde el resultado pero no en el desarrollo.

Desde el primer minuto, el dominio en campo rival fue una constante que se extendió hasta el final del partido. Tal es así que Independiente solo logró pisar el área de Gabriel Barucco en dos ocasiones.

Si bien Kimberley tenía la pelota bajo la conducción de Matías Barreiro, las constantes proyecciones de Juan Cebada por el sector izquierdo más la velocidad de Ezequiel Goiburu y Nicolás Baigorria por los costados del ataque, el Rojinegro esperaba agazapado y hacía que en la última línea hubieran pocos espacios.

Así fue como recién llegando a la media hora de partido Gonzalo Gómez finalizó una gran jugada colectiva e hizo lucir a Gonzalo Casas que voló para mandar la pelota al córner.

Luego de esto, la posesión se dividió, los tandilenses intentaron aproximarse más a Barucco pero sin ideas claras y así culminó la primera etapa.

En el complemento el golpe fue rápido. Apenas un minuto de juego y Cebada, incansable, remató y con un poco de fortuna por el estado del campo de juego y otro poco de complicidad de Casas, terminó marcando el 1 a 0 que imponía justicia en el marcador.

Ante la necesidad, los de Gerardo Villar tuvieron que cambiar los planes y volcarse al ataque por lo que Mariano Mignini metió mano rápidamente mandando a la cancha a Joaquín Baigorria por Goiburu para “copar” el mediocampo.

La intensidad de los de Mariano Mignini se mantenía y el local no encontraba reacción en los cambios. Solo una aproximación del experimentado Parolari que se fue cerca del poste derecho y algún remate de media distancia que no tuvo mayores inconvenientes para arquero santafesino.

A los 38 iba a llegar el segundo. Nicolás Baigorria hizo una buena jugada individual, asistió a Gómez que se sacó la marca de encima y dentro del área Jonathan Ábalos le cometió penal que el propio “Paisa” se encargó de convertir en gol con un buen remate a la derecha de Casas que se tiró para el otro lado.

Aunque faltaban 10 minutos para el final, el partido estaba liquidado desde lo futbolístico y también en lo anímico. Pero para decorar el resultado Juan Ignacio Turri, también desde los doce pasos, puso el 2 a 1 que iba a ser definitivo a los 44.

Así, el Dragón sumó su cuarta victoria al hilo y está a tiro de Independiente de San Cayetano, líder de la tabla “B” de la Región Pampeana Sur. El próximo fin de semana no habrá actividad debido a las elecciones parlamentarias.

SÍNTESIS

Independiente T: Gonzalo Casas; Jonathan Ábalos, Matías Gogna, Martín Camio y Gerardo Krüger; Mariano Disipio; Mariano Rodríguez, Matías Petersen, Nicolás Trasante y Simón Safenreiter; Juan Ignacio Turrio. DT: Gerardo Villar.

Kimberley: Gabriel Barucco; Guido Lucero, Esteban Erramuspe, Emiliano Fortete y Juan Cebada; Juan ignacio Briones, Juan Manuel Rodríguez Rendón y Matías Barreiro; Ezequiel Goiburu, Gonzalo Gómez y Nicolás Baigorria. DT: Mariano Mignini.

Cambios en el ST: 17′ Joaquín Baigorria por Goiburu (K), 20′ Matías Parolari por Safenreiter (K) y 28′ Gonzalo Alvarez por Rodríguez (K), 33′ Patricio Rodríguez por Briones y 40′ Marcos Rondanina por Gómez (K).

Goles en el ST: 1′ Cebada (K); 38′ Gómez (K) de penal; y 46′ Turri (I) de penal.

Arbitro: Alexis Cabrera, de Lobos

Estadio: San Martín, de Tandil.