Franco: “María Eugenia me sorprende todos los días, es una mujer que está como angelada”

Incursionándose en el mundo de la política, el precandidato a senador por Cambiemos, Franco Bagnato, dialogó con “el Retrato…” y analizó cómo fue dejar su profesión de tantos años, el periodismo, su paso por la Radio y cómo afronta este nuevo desafío. “Mi profesión es el periodismo, esto es una participación y colaboración”, resaltó.

En relación a su paso por la política, indicó que se encuentra “muy contento, satisfecho y entusiasmado” a la vez que aseguró que “es una experiencia muy gratificante que todos los días deja algo nuevo”.

El hecho de incursionarse en la política “fue una cuestión gradual. Desde abril de 2016 estaba instalado en Buenos Aires haciéndome cargo de Radio Provincia como Director Provincial, lo cual es una función pública, ya estaba desarrollando una tarea que te está acercando a una realidad muy distinta a la que estaba acostumbrado en 20 años de profesión”.

En relación a lo anterior, señaló que eso lo vinculó mucho con el gobierno de María Eugenia Vidal. “Cuando me llegó el ofrecimiento directo de participar y ocupar un lugar de representatividad ya tenía una idea. No es lo mismo que si hubiese sido de la nada” a la vez que destacó que en ese momento sintió que “tenía una obligación moral” por el afecto y reconocimiento que tiene para con la gobernadora.

En tal sentido, se refirió a la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y su forma de hacer política: “Me sorprende todos los días; es una mujer que está como angelada. Todo sale, pero no por casualidad, sino porque le dedica muchas horas, tiene muy claro hacia dónde va y se entrega a la gente”.

A su vez, resaltó que también “hay una comunión entre ella y mucha gente, lo cual es notable. Tiene que ver con una credibilidad absoluta que ella representa y eso es un poco la gran base de esa confianza que uno percibe en la gente”.

Consultado por “el Retrato…”sobre la cantidad de gente vinculados a otras carreras que se han volcado en la política expresó que “se trata siempre de personas, independientemente de si son ingenieros, deportistas o lo que hayan hecho con su profesión, tienen que tener valores y creencias” y que además esta nueva visión que imprime Cambiemos “es de sumar”.

En relación a esto último, detalló que “puede generar un efecto multiplicador. En Mar del Plata y otros lugares hay mucha gente preparada que puede hacer un aporte, tiene que ser más grande la base de sustentación” y aclaró que “tiene que ser una construcción colectiva, es decir que se vaya construyendo armoniosamente con los años”.

Además, el precandidato a Senador por Cambiemos, remarcó que ahora se encuentra “muy enfocado en esto, lo cual significa poner toda la energía en lo que te toca hacer en el hoy” y que “por ahora” puso en pausa su profesión, pero que “probablemente después vuelva” a ella.

“Mi profesión es el periodismo, esto es una participación y colaboración. Nunca cierro ninguna puerta y dejo que la vida me vaya sorprendiendo también, porque a los 56 años uno va aprendiendo cosas y madurando”, indicó Bagnato, el cual también ponderó el rol que desempeñan en su vida su mujer y sus hijos.

Y agregó que lo primero que no hay que confundir son los roles. Acá no tengo por qué estar centralizando la atención, sino que tengo que colaborar” a la vez que manifestó que yéndose del mundo del periodismo lo que hizo “fue salir de los espacios de confort”.

“Desde los 20 años tengo un vínculo público con la gente, hay muchos que vivieron mi vida a lo largo de los años y yo con ellos”, recordó Bagnato y se refirió a que en sus últimos 7 años en Brisas trabajó en las necesidades de los vecinos.

Por otro lado, haciendo referencia al rol que pretende ocupar en la política Bagnato afirmó a “el Retrato…”: “Desconfío de las personas que se ponen en el centro para darnos las soluciones y respuestas, para decirnos como vivir o qué está bien o mal levantando el dedo. Creo en los que son capaces de construir con el otro”.

Además, destacó que “cuando no te das cuenta que sos el resultado del trabajo de un equipo le fallas a tu equipo y te confundís vos” y aclaró que durante el trabajo en Radio Brisas su preocupación “siempre fue el conjunto, no el particular, que la programación sea buena, que siempre haya hilo conductor, que todos se destaquen y la gente esté conforme”.

“Mi carrera me permitió el gran regalo de ser conocido del norte al sur del país desde hace muchos años. Por eso, muchas cosas de lo que imagino para lo que viene, no es muy distinto a lo que vengo haciendo. Solo es trasladarlo”, aclaró.