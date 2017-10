Doble festejo para AFFEBA en la Liga de Desarrollo

Las Selecciones Sub 14 y Sub 16 de la Asociación del Fútbol Femenino de la Provincia de Buenos Aires comenzaron con una sonrisa enorme su participación en la Liga de Desarrollo organizada por la Confederación Sudamericana y la AFA. En el predio de Cadetes, ante una multitud, vencieron por 3-0 a Mostrando Caminos de Lobos y Aldosivi respectivamente. En los próximos días conocerán a los rivales de la próxima instancia.

Las más chicas, orientadas por Julián Rouan y Rodrigo Morea, salieron a la cancha con Nina Bisonni; Camila Miqueo, Candela Luna, Melina Osores y Génesis Moreno; Giuliana del Río, Julia Durazzi, Saian Novilla y Morena Soler; Luna Miguel y Morena Barraza. Todos los gritos fueron en el primer tiempo a través de Soler, del Río y Barraza.

Durante el desarrollo del partido, los entrenadores decidieron los ingresos de Milagros Sánchez, Victoria Cainero, Morena Cuello, Alba Chávez, Rosalía Cuenca, Yesica Piñero, Brenda Giménez, Micaela Oroño y Celeste Cebeyra.

A la Sub 14 le vino bien conseguir la ventaja rápidamente. A los 12 minutos ya ganaba 2-0 y eso tranquilizó a las jugadoras, que pudieron ejecutar muy bien su plan. Presión coordinada en todo el campo para no dejar jugar al rival y mantenerlo lejos del arco. En el segundo tiempo, con tres goles de diferencia, la táctica no se alteró pero no hubo precisión para poder aumentarla.

La Selección Sub 16 salió a jugar en el segundo turno ante una tribuna colmada, contra un rival conocido como Aldosivi. El equipo orientado por Cristian Rodríguez y Diego Ramírez formó con Carolina Schwencke; Milagros Torres, Yenifer Hernández y Layla Madarieta; Micaela Mendiola, Mercedes Ramírez y Valentina Fernández; Giuliana Moyano y Maricel González; Ainara Rincón y Sofía Durazzi. Después ingresaron Rocío Malcorra, Macarena Campos y Micaela Cainero.

A la inversa de la Sub 14, las más grandes consiguieron la ventaja en el segundo tiempo, aunque en el primero la merecieron largamente. Aldosivi se vio maniatado y obligado a defenderse en la etapa inicial y a las del combinado de AFFEBA les faltó precisión. Pero en el complemento la pelota entró y la diferencia de juego se reflejó en el marcador. A los 6′ anotó Durazzi tras un rebote, a los 8´ llegó un golazo de Maricel González y a los 32′, Macarena Campos de penal maquilló el resultado.