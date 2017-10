Ciano: “Los feriados puente son coherentes con una necesidad de los marplatenses”

La ciudad pasó por un nuevo fin de semana largo con la particularidad de contar entre medio con el festejo del Día de la Madre. “Sabemos que hay familias que eligen quedarse en sus casas y no trasladarse en fechas como estas, pero sin embargo, recorriendo las mesas hemos observado a muchos turistas disfrutar de nuestra oferta tanto natural, cultural y gastronómica principalmente”, afirmó Ariel Ciano.

“No hay dudas que Mar del Plata es importante para toda la Argentina. Es una de las ciudades más queridas, pero no hay manera que a los marplatenses nos vaya bien si al país no le va bien, porque en materia de visitantes, la ciudad depende del turismo interno. Aquí no viene, salvo por algún acontecimiento especial, turismo extranjero que nos permita sostenernos todo el año”, puntualizó el candidato a primer concejal por la fuerza 1País.

Hace unas semanas convocamos a todos los candidatos de las fuerzas políticas que quedaron consolidadas después de las PASO, a firmar un acta vinculada al tema de los feriados puente, pero luego no fue necesario por el voto de la Ley que establece que se fijen tres fechas dentro del calendario. “Entre muchos sectores, Mar del Plata vive de la producción, del Parque Industrial y de las Tics, empresas a las que el gobierno local actual no promueve, y es el turismo interno otra clave de ingresos que involucra a miles de personas de diversos ámbitos, porque un fin de semana largo a un promedio de 380 mil visitantes, representa ingreso por 800 millones de pesos”, expresó el ex Fiscal. Por su parte el Ente Municipal de Turismo informó que a la ciudad llegaron cerca de 100 mil turistas y que sumando los anteriores fines de semana largo, la cifra asciende a 840 mil personas.

“Entre mesa y mesa en las que charlamos con los vecinos sobre nuestras propuestas, estuve en contacto con taxistas y comerciantes que avalan la importancia para los que vivimos aquí, de contar con los feriados puente y cómo estos inciden en pequeña y mediana economía, siendo que los argentinos por necesidad más que por placer, hemos cambiado el ritmo y la frecuencia del período vacacional, habiéndose reducido de dos o tres meses de descanso a sólo tres o cuatro días en el mejor de los casos”, agregó Ciano.

“Los feriados puente son coherentes con una necesidad de los marplatenses. El turismo es un motor transformador para el desarrollo sostenido de la ciudad, por eso acompañamos las buenas políticas que desde el EMTur se intentan implementar a la vez que esperamos que desde el Concejo Deliberante podamos impulsar proyectos necesarios y que hoy Mar del Plata no tiene como es un Centro de Convenciones propio para grandes eventos”.

Por último, Ciano dijo que “pensamos en que hay que votar por Mar del Plata para ser defensores de ideas como estas, pues sin dudas son generadoras de trabajo para los marplatenses”.