Puigdemont apremidado por la CUP para que declare la independencia este lunes

La CUP ha exigido que Carles Puigdemont conteste a Mariano Rajoy que ha declarado la independencia , que lo que hizo el pasado martes un SI de Cataluña, y le ha pedido que el mismo lunes, pasado mañana, proclame la república..

No obstante, según TV3, Carles Puigdemont no tiene intención de dar una respuesta nítida al Gobierno. El ‘president’ no contestará “sí” o “no” ni se limitará a enviar una copia del discurso del pasado martes sino que enviará el lunes a través de burofax una “respuesta elaborada” en los términos acordados durante varias reuniones durante este fin de semana.

La CUP propone además celebrar un pleno extraordinario monográfico para hablar de la república catalana y del inicio de un procesos constituyente, y que “culmine con la proclamación solemne del Estado catalán independiente en forma de república“.

En un comunicado de ayer sábado,luego de la sesión de su Consejo Político, la formación ha considerado que en este pleno se podrían “hacer efectivos” los resultados del referéndum del 1 de octubre, después de que el Gobierno central haya cortado cualquier opción de diálogo y mediación, según ellos. co.

Anuncio de movilizaciones

“Damos por imposible el diálogo y exigimos la respuesta nítida y afirmativa de Puigdemont a Rajoy, que debe dársele junto con los resultados del referéndum del 1 de octubre”, ha manifestado la portavoz de la CUP, en una rueda de prensa en plena calle, tras la reunión.

Además, Gibert ha anunciado manifestaciones en toda Cataluña para defender el resultado de las urnas del 1 de Octubre: “Trabajaremos para que la semana que viene haya una movilización por la defensa del país“.

.Sobre la decisión de suspender la actividad parlamentaria, la portavoz de la CUP ha asegurado que estará supeditada a la postura que tome mañana el presidente de la Generalitat ante el requerimiento del Gobierno central, con lo cual el Govern dePuigdemont, no tendría la mayoría en el Parlament.

Desde que Puigdemont suspendió la DUI, la CUP no ha ocultado su enfado con el president, al que acusan de haber cambiado sin previo aviso y a última hora la hoja de rutapara proclamar la Declaración de Independencia.

Con el fin de templar los ánimos, el vicepresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, ha reclamado a los independentistas que cierren filas con Puigdemont y que confíen en él porque la unidad de acción es fundamental para conseguir sus objetivos.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa