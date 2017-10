Rugby: Ta están definidas semifinales de la Copas Imagenes Oro, Plata y Bronce

Se disputaron este sábado las Semifinales de la Copa Imágenes MDQ en sus niveles Oro, Plata y Bronce, en donde ya quedaron definidos los finalistas.

En la Copa de Bronce hubo triunfo de Necochea 13 a 3 sobre Miramar y enfrentará en el partido decisivo a Villa Gesell, que superó 35 a 7 a Gnomos.

La Copa de Plata quedará en manos de San Ignacio o Biguá. Los de Valle Hermoso fueron a Balcarce y derrotaron por la mínima a Campo de Pato, 25 a 24, en tanto que los de Las Dalias vencieron 39 a 19 a Los 50 de Tandil.

En la Copa de Oro se repetirá la Final del Regional Pampeano tanto en Intermedia como en Primera, porque Sporting y Mar del Plata Club ganaron sus compromisos.

En la Intermedia se tuvo que esforzar el equipo Marista, ya que venció con lo justo y sobre el final a Los Cardos por 42 a 36. Por su parte en Santa Celina hubo claro triunfo local 52 a 17 sobre Unión del Sur.

En el cotejo de Primera División disputado también en Mar del Plata Club, el conjunto anfitrión venció 36 a 7 a Los Cardos, para ratificar la primera posición que consiguió en la fase regular.

Hubo un partidazo de Tomás Larraburu, autor de 31 puntos, con dos tries, tres conversiones y cinco penales, en tanto que Nicolás Casarrubia anotó el restante.

En la otra Semi, disputada en La Josefa, Sporting derrotó 35 a 19 a Unión del Sur. La visita llegó al try cn Lucas Gatti, Federico Spinelli, Ezequiel Ortiz y un try penal, en tanto que los locales anotaron con Juani Molina, Bautista Di Santo y Thiago Fujii.

Las Finales de la Copa Imágenes MDQ Oro se disputarán el próximo sábado en Villa Marista, en un día en el cual el Seleccionado Nacional M20 cerrará su participación en la Concentración que realizará en Mar del Plata con un amistoso ante el Seleccionado Mayor.

Resultados :

Copa Imágenes MDQ Oro Semifinales Intermedia:

Mar del Plata Club 52 – 17 Unión del Sur

Sporting 42 – 36 Los Cardos

Copa Imágenes MDQ Oro Semifinales Primera:

Mar del Plata Club 36 – 7 Los Cardos

Unión del Sur 17 – 35 Sporting

Copa Imágenes MDQ Plata Semifinales:

Biguá 39 – 19 Los 50

Campo de Pato 24 – 25 San Ignacio

Copa Imágenes MDQ Plata Intermedia:

Biguá 8 – 17 Pueyrredon

Copa Imágenes MDQ Bronce Semifinales:

Miramar 3 – 13 Necochea

Villa Gesell 35 – 7 Gnomos

Copa de Oro M15:

Comercial 19 – 29 Universitario A

Pueyrredon 12 – 48 San Ignacio

Sporting A 7 – 12 Mar del Plata Club

Copa de Plata M15:

Biguá 72 – 5 Universitario B

Camarones 52 – 15 Los 50

Sporting B 22- 19 Uncas

Copa de Bronce M15:

Necochea 43 – 22 Miramar

Unión del Sur 41 – 33 Naútico

Copa de Oro M16:

Pueyrredon 25 – 45 San Ignacio

Sporting A 22 – 17 Mar del Plata Club

Copa de Plata M16:

Sporting B 41 – 29 Uncas

Copa de Oro M17:

Los Cardos 71 – 17 Comercial

Sporting 25 – 13 Mar del Plata Club

Universitario 57 – 21 Uncas

Copa de Plata M17:

Biguá 72 – 20 Pueyrredon

Campo de Pato 28 – 47 San Ignacio

Copa de Bronce M17:

Camarones 19 – 24 Villa Gesell

Unión del Sur 19 – 44 Naútico

Copa de Oro M19:

Comercial 26 – 31 San Ignacio

Sporting 26 – 5 Pueyrredon

Universitario 45 – 20 Los Cardos