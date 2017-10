Mauricio Macri recibió a representantes de la Mesa de Pesca: ampliarían e Puerto

El Presidente viajó luego a La Pampa, donde una hora después encabezó actos en el club Fortín Roca y luego en el Santa Rosa, donde además de apoyar a los candidatos de Cambiemos, anunció obras por 35 millones de pesos en el aeropuerto local. Sin embargo, Macri no se encontrará con el gobernador, el peronista Carlos Verna, luego de que este declarara que la visita obedecía a “hacer campaña” y no se realizaba en carácter oficial.

La apuesta del Gobierno son las visitas del jefe de Estado al interior del país, y no tanto al conurbano bonaerense porque confían en un triunfo de Esteban Bullrich por sobre la ex presidente Cristina Fernández, según los voceros oficiales. El cierre de Capital Federal será el martes a las 17 en el club Ferro Carril Oeste, junto a la primera candidata Elisa Carrió, y el nacional el jueves, nuevamente en el Teatro Orfeo de Córdoba, junto al ex árbitro internacional Héctor Baldassi.