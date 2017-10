Jubilados Activos de Obras Sanitarias aclaran sobre reclamo en el IPS

Miguel A. Toscano y Mario Belli del auto denominado Jubilados “Activos” de Obras Sanitarias dieron a conocer su posición respecto al reclamo llevado a cabo en la sede del IPS ubicada en la Plaza del Agua.

En el comunicado señalan textualmente:

“En varias oportunidades esos Jubilados de O.S.S.E. han mencionado que lo nuestro, como gran argumento no explicado ni fundado, tiene “intencionalidad política”. En esto les damos la razón. Somos Ciudadanos y como tales pretendemos hacer Política, no pardismo. No somos verticalistas y por eso no aceptamos el desprecio ni el silencio que muchas veces llega desde las esferas oficiales, en contra de las Constituciones y las Normas administrativas. Por eso, con perseverancia, hacemos saber a quienes ocupan cargos y se elevan a una altura inalcanzable, que existimos y que los Derechos se deben reconocer. Lo hacemos con convicción, documentación, argumentaciones y sobradas razones escritas, con la visión utópica de que siempre algo se debe hacer para que la Democracia crezca y se actúe sobre todo con transparencia. En tal dirección, no nos quedamos sólo con lo que nos corresponde directamente. También gestionamos en Obras Sanitarias, la realización de las “Declaraciones Juradas Patrimoniales” del Directorio y otros que nadie cumplió nunca y ahora están publicadas en el ítem Transparencia de la Página Web Oficial de la M.G.P.. Nosotros lo hicimos.

“Concretamente al hecho que los “asusta”, lo que denominan “medida de fuerza” o “tomar una institución”. Es fácil de entender. El Subsidio Vacacional aportado por 30 años, nunca reconocido por el Instituto de Previsión Social, con lo que nunca ningún pasivo lo cobró, comenzó a gestionarlo Jubilados “Activos” hace dos años. Sin respuesta a numerosas notas y tres cartas documento al I.P.S. Finalmente unos 15 Jubilados, el miércoles 11 del corriente fuimos a la Oficina que dicho Organismo “inauguro” en la Plaza del Agua de O.S.S.E., presentamos una Nota por el reiterado y constante Silencio y nos sentamos en esa Oficina Pública, por lo cual, por ser pública lo podemos hacer y tenemos derecho, esperando la respuesta negada desde Abril del 2017. Lo conseguimos, comprometiéndose los Funcionarios de La Plata, luego de varias horas de espera e incertidumbre, al pago ya acordado, cuya resolucion del IPS dictamina favorablemente y que llega a nosotros mediante la Gobernación.”

“Estos otros Jubilados nunca llegaron a entender el tema, si lo hubieran hecho se hubieran sumado a dicho reclamo. Así, en esa soledad inexplicable, el martes 10 de octubre pasado le enviamos una carta documento al Si.T.O.S., para que Informen a todos los Pasivos y Activos de Obras Sanitarias, que la Resolución está desde el 26 de Junio, retroactiva al 2013, pero todavía no nos llegó el pago. No llevamos bombos, ni platillos, ni quemamos goma, ni cortamos calles, procedimos de forma civilizada y ajustado a Derecho amparándonos en la Constitución Nacional – Ley Fundamental – . Lo muy bueno es que el cobro se gestiono y logró para todos los jubilados, incluidos los que se “Diferencian”, y no en forma individual, con lo cual los quejosos y disconformes por nuestras acciones también podrán disfrutar de este Beneficio. Este Reclamo fue también apoyado por el Defensor del Pueblo de la Pcia. de Bs. As. cuya Delegada de Adultos Mayores Dra. Carina Ponce presento una nota.

Finalmente, oportuno y justo es señalar que nadie en la Delegación del C.A.P. II del I.P.S. nos trató mal, ni nos quisieron hacer salir de su Oficina, como de nuestra parte ninguno de los compañeros jubilados que asistimos les falto el respeto en ningún momento a las dos Funcionarias Publicas correspondiéndoles a ambas con igual respeto. Nos atendieron con cordialidad haciendo el contacto con las Autoridades de La Plata, sede Central del I.P.S., de dónde finalmente, después de más de cuatro horas de idas y vueltas llegó el compromiso del Pago en Noviembre a todos los Pasivos de O.S.S.E.. Esperamos que cumplan con lo declarado, y que cada cual tenga estos haberes para entonces, y si alguno de los que se “diferencian” de nosotros no está de acuerdo con este reclamo, lo puede donar…