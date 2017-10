Ex “Callejero”: “Después de lo de Cromañón no pudimos tocar en ningún lado”

Juan Alberto “Juancho” Carbone se encuentra en Libertad Condicional por ser integrante del grupo Callejeros imputado tras la trágica muerte de 194 personas en el incendio del boliche República Cromañón el 30 de Diciembre de 2004.

Juan integra actualmente el grupo Nuestra Raza, junto a otros ex callejeros, y tocará este viernes a las 21hs en Abbey Road

Carbone enfrentó a alumnos de periodismo del Instituto DeporTEA Mar del Plata en una conferencia de prensa realizada este jueves 12 de octubre en el auditorio de la institución. La charla contó con la moderación del periodista y profesor de la entidad Gustavo Visciarelli.

La tragedia de Cromañón marcó un antes y un después en los espectáculos públicos en la Argentina. Sus consecuencias sociales aún producen dolor en quienes participaron de esa noche en el barrio de Constitución en la Capital Federal.

Juancho Carbone es un saxofonista de destacada carrera en el rock nacional. Integró el grupo Viejas Locas yCallejeros entre sus más destacadas participaciones. Junto a Viejas Locas el grupo que lideraba “El Piti” Alvarezfue telonero de los Rolling Stones en el Estadio de River. Carbone se define como un laburante que siempre buscó estar en el camino correcto de la Ley: “Toda mi vida hice cosas constructivas para no ir a la cárcel. Trabajé siempre desde los 4 años para no tener que robar ni un huevo”.

Respecto a sus ex compañeros de Callejeros, Carbone habló del cantante Pato Fontanet, aún detenido en una cárcel especial con tratamiento psicológico y de Eduardo Vásquez, condenado a Cadena Perpetua por el asesinato de su mujer. “Pato tiene problemas psicológicos. Era mi amigo lo vi muy mal antes de un show, suspendí ese recital y nunca más lo vi. A Eduardo se le murió a madre en Cromañón, es muy difícil de procesar todo. De un día para otro estás en el funeral de tu vieja que te fue a ver a un recital, y encima te acusan de ser el culpable por lo sucedido. Lo que hizo después no tiene explicación, pero repitió tragedia, fuego y muerte. Fue muy difícil asimilar todo”.

“Yo estaba tocando el saxo y diez minutos después me encontré sacando gente para que no se muera”.

Sus recuerdo de la noche trágica

“Presentábamos nuestro tercer disco y estaba muy concentrado en los temas nuevos que aún no los tenía automatizados con mi saxo. Levanto la vista y veo una lucecitas de colores que nunca había visto. Luego hubo una explosión detrás de una columna. Señalo el lugar, dejamos de tocar y comenzamos a pedir que salgan todos, mientras se cortó o apagaron la luz.

Salí por la puerta que entré. Un pasillo que da a los camarines y que tiene salida al garaje del hotel donde dejamos nuestras cosas. Después me enteré que esa puerta debía estar cerrada con llave, pero el pibe que cuidaba los camarines la dejó abierta debido al calor que hacía en el lugar. Si esa piedra no estaba abriendo la puerta hubiésemos quedado ahí, ya que la puerta se abría para adentro, hubiese sido una avalancha mortal.”

La Responsabilidad

“No creo que tenga responsabilidad penal por lo que sucedió en Cromañón. Fue una tragedia en la que perdimos todos como sociedad. La responsable de inspeccionar el lugar era una maestra que no entendía nada y cayó en cana por ocupar un lugar que no debía porque alguien la puso.

Yo voy a tocar un lugar no voy a ver si tiene en regla la habilitación. No tengo entidad, ni conocimiento para hacerlo. Para ello debe estar la gente capacitada.”

El Rock No es Corporativo

“También quedó claro que el rock no es corporativo. Para ejemplo de ello hay que citar a Gustavo Cordera que dijo que lo que nos pasó a Callejeros a él no le hubiese pasado nunca. Después de lo de Cromañón no pudimos tocar en ningún lado.”