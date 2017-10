El Concejo reconoció la labor del estudiante Nicolás Cassia Terrazo

El Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresó su reconocimiento al estudiante marplatense Nicolás Cassia Terrazo “por su destacada labor y excelso resultado alcanzado en la 58° edición de las Olimpíadas Internacionales de Matemática realizadas en Río de Janeiro, Brasil, donde obtuvo la medalla de bronce”.

El acto se desarrolló en el despacho de la Presidencia, presidido por el autor de la iniciativa, el concejal Balut Olivar Tarifa Arenas (FpV), que estuvo acompañado por el edil Federico Santalla (AA), autoridades de Holy Trinity College y compañeros de curso.

En primer término, Tarifa Arenas expresó: “Quiero ser breve porque el protagonista es Nicolás. Siempre cuento que mi relación con Matemática no es como la de muchos, que la han sufrido. Me gustaba, aunque claro no tenía la capacidad tuya. Prestaba atención a los profesores, aprendía, practicaba y sentía que avanzaba mucho. Estoy orgulloso de mostrar que un vecino de Mar del Plata demuestre que le gusta la Matemática y lleva el nombre de su ciudad y del país por el mundo. Es para destacar, también, el compromiso tuyo por mejorar, por aprender y por demostrar lo que sabés. Tenés el camino marcado, apañado por los profesores que te impulsan a aprender cosas nuevas, a desarrollar y expandir tu talento sin coartarlo. Te felicito por tu madurez, por lo que estás demostrando y por lo que seguramente seguirás demostrando”.

Luego, habló la profesora de Matemática, Susana Padilla: “Es un gusto y un desafío tenerlo entre nosotros, porque nos hace crecer a todos. No es mucho lo que puedo enseñarle a Nicolás, porque tiene capacidades muy especiales. Descolla con respecto al resto. Nuestro rol es permitirle que sus habilidades se pongan de manifiesto, ceder para que sea protagonista. Es nuestro aporte más importante”.

Finalmente, Cassia Terrazo agradeció el reconocimiento y comentó: “Fui con otros cinco chicos, algunos de Buenos Aires, del Conurbano y uno de Córdoba. El año pasado no nos había ido bien. Este año no estábamos seguros, pensábamos que no iba a ser fácil. Pero después de rendir las pruebas, en dos días, 4 horas y media cada uno, nos sentimos bien, mejor de lo esperado, pero no estábamos seguros. Y finalmente nos enteramos del resultado. Fue una gran experiencia. Cuando sea grande quiero ser matemático”