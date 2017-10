Cristina: “La mentira permanente sólo es sostenida por el blindaje mediático”

“Más de 34 mil marplatenses no tienen trabajo” afirmó la candidata a Senadora Cristina Fernández de Kirchner en el predio abierto de Malvinas Argentinas. Allí habló sobre la desocupación, la flexibilización laboral y los tarifazos en medio de una multitud y dijo que “la mentira permanente sólo es sostenida por el blindaje mediático”.

Alrededor de las 15 horas comenzó el acto de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Libertad al 8000. En el barrio Malvinas Argentinas la candidata a Senadora realizó el acto frente a miles de personas que asistieron a verlo.

Cristina expresó la alegría que le generaba volver a ver al público marplatense. Cuando el público empezó a cantar ´vamos a volver´, la candidata a Senadora expresó que tengan presente que lo importante no es volver a partir de una persona o de una fuerza política, sino volver a colocar al pueblo argentino en el centro de la escena.

“Para que quien esté sentado en la Casa Rosada vuelva a ser el representante de todos los Argentinos y no de los sectores de mayores recursos,” expresó.

También hizo hincapié en que este sába do se cumplirán dos meses exactos de su visita a Mar del Plata, donde lanzó la campaña de Unidad Ciudadana.

“Hace dos meses la ciudad era la tercera con mayor desocupación de todo el país, hoy vengo y hoy ocupa el primer lugar de desocupación en la Argentina. Después, cuando uno lee en las tapas de los diarios, o cuando uno escucha en todos los programas de televisión, cuando uno le dicen que todo está mejor y que de a poco se está mejorando, yo les digo desde aquí que no es cierto.”

Por esto expresó que Mar del Plata es “testigo muda” de lo que está pasando, ya que más de 34 mil marplatenses no tienen trabajo.

“Los trabajadores han perdido el trabajo y los que lo conservan no llegan a fin de mes, entonces se trata de hablar con la verdad, se trata de interpelar porque así no se puede seguir, hay que ponerle un límite porque la desocupación no puede seguir creciendo y porque los comercios no pueden seguir cerrando, porque las pequeñas y medianas empresas necesitan volver a producir.” aseveró.

También celebró el desarrollo de la jornada en un parque abierto porque está en medio del barrio y cualquier vecino se puede acercar a escuchar y compartir.

“Me gustan los actos en los lugares abiertos, nadie necesita identificarse, basta con que un vecino quiera acercarse a escu char lo que estamos diciendo.”

Por otro lado, expresó que “le gustaría escuchar” la situación de la inflación, ya que a casi dos años del gobierno actual, la inflación es más alta que en el 2015.

“En el 2015 las argentinas y los argentinos tenían trabajo, tenían buenos salarios porque había consumo, los viejos podían pagar sus remedios y las familias podían pagar las tarifas de luz, de gas y de agua, también podían salir a cenar.”

Además increpó a la oposición, porque en varias oportunidades la criticaron y le aconsejaban sobre cómo bajar la inflación.

“En estos coloquios de ideas nos decían que la inflación era producto de que había mucho consumo y entonces la demanda recalentaba la economía. Esto es un eufemismo para decir el pueblo está ganando demasiado alto los salarios, no se animan nunca a decirlo, ahora vienen con la flexibilización laboral, es eso, quieren flexibilización salarial.”

También expresó que “nos dijeron durante años que en ese coloquio que la inflación era por la demanda, el consumo y la emisión.”

“Hoy no hay consumo porque nadie consume nada, al contrario, el consumo viene en picada y en caída libre y no lo pueden parar, cómo van a consumir si hay 34 mil ciudadanos que no tienen laburo, de dónde van a consumir,” se preguntó.

Expresó que esta política es de restricción de las tasas de interés que es del 27%, según aseguró. Agregó que este nivel nun ca se había visto antes y que está fomentando la especulación y la burbuja de las lebacs.

“Entre Lebacs y pases de los bancos la Argentina está debiendo 65 mil millones de dólares, nada más que en eso. En deuda externa debemos ciento seis mil millones de dólares más que el 10 de diciembre de 2015.”

Agregó que la mentira permanente sólo es sostenida por el blindaje mediático.

“Prendes la televisión y están todo el día hablando de nosotros,” disparó y preguntó al público si en algún programa había escuchando a algún periodista preguntando sobre la inflación.