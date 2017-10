CFK: “Mar del Plata figura en el rango con mayor desocupación del país”

En el barrio Malvinas Argentinas, alrededor de las 16 horas, Cristina Fernández de Kirchner, realizó un acto para las miles de personas que se hicieron presentes. Luego del acto que brindó, dedicó unos minutos para hablar con la prensa.

Frente a miles de personas en el barrio Malvinas Argentinas, CFK realizó un acto en donde abordó la temática de la flexibilización laboral, la pérdida de empleo, la inflación y las diferencias existentes entre los peronistas.

Consultada sobre si le hubiese gustado ir al Coloquio de Ideas expresó que: “No, siempre me invitaro n y nunca fui,” expresó y agregó que “Si no fui cuando era Presidenta no voy a ir ahora, por eso deberían ir ustedes para ver qué contestan cuando no han logrado bajar la inflación sino que la han subido, porque no lograron bajar el déficit, el endeudamiento ni la desocupación.”

La ex presidenta señaló que tras la última visita a nuestra ciudad, Mar del Plata figura en el rango con mayor desocupación del país, produciendo un total de 34 mil desocupados.

Por esto, apuntó contra la gestión actual y expresó que: “Deberían revisar las ideas y los consejos para controlar la inflación, nos criticaban a nosotros porque decían que recalentábamos la economía, el eufemismo era po ner plata en el bolsillo de los trabajadores y trabajadores que tenían salarios por encima de la inflación.”

Expresó también que la economía se vio afectada por la quita de los feriados puente, y que esto produjo gran crisis en diversos rubros, siendo el más afectado el rubro textil.

“La inflación no se combate por el lado de abrir las importaciones y arruinar la industria nacional, nunca esto puede ser un buen negocio para alguien, sólo para algunos pocos. Por eso creo que es importante lo que llevamos adelante porque creo que el abordaje de los problemas en la Argentina requiere de una primera ubicación.”

Por esto remarcó que es importante contemplar los intereses del pueblo y representarlos. Agregó que el gobierno no puede llevar adelante una política de desocupación que generen bajos salarios, ni promover la flexibilización laboral.

Consultada sobre la división del per onismo expresó que: “No es un problema sólo del peronismo, sino de todo lo que es la oposición. Si uno mira los resultados del 13 de agosto ves que de cada 3 bonaerenses, 2 votaron a la oposición.”

Por esto remarcó que tras las elecciones se ven las diferencias que pueda existir entre candidatos. Agregó que no se trata de lograr una alquimia, ni obtener un acuerdo popular.

Por último, se preguntó: “Cuán grandes pueden ser las diferencias de los peronistas frente a una política neoliberal de estas características que provocan esta desocupación.”