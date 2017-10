Trabajadores Municipales acusan al Dr. Blanco de estar “muy mal informado”

Después de las declaraciones del Secretario de Salud, Gustavo Blanco, en las que acusó al Sindicato de Trabajadores Municipales de extorsionadores y de ser “una mafia”, el Secretario de Prensa del gremio, Luis María Muñoz, en dialogo con “el Retrato…” cuestionó los dichos del funcionario municipal: “Está muy mal informado y sus declaraciones son muy desafortunadas”.

En tal sentido, en conferencia de prensa, Blanco se había referido a que la decisión adoptada por los Municipales de no trabajar por la falta de higiene en los centros de salud de la ciudad, ante el paro del personal de limpieza: “Es una medida de extorsión de una mafia que desde que arrancamos ha estado molestando al sistema de salud municipal y a los vecinos” y Muñóz respondió que el Secretario de Salud “está muy mal informado”.

En ese orden, Muñóz aclaró que el Secretario de Salud “habla que a través de las redes sociales el Sindicato convocó a no trabajar y fue precisamente su Director General de Salud el que mandó un audio a todas las áreas de salud diciendo que, sino no estaban dadas las condiciones de higiene que requieren esos delicados lugares, no se trabajaba”.

“La gente como no sabía qué hacer pidió la presencia del Sindicato para sentirse apoyados y respaldados, con lo cual el Sindicato preocupado por la situación se constituyó en distintos centros de salud y no se trabajó”, explicó el referente de los Municipales.

“No hubo ninguna medida de fuerza decretada

por el Sindicato de Trabajadores Municipales”

Además, remarcó que “no hubo paro, retención de tareas ni ninguna medida de fuerza decretada por el Sindicato de Trabajadores Municipales” a la vez que expresó que “simplemente no se trabajó, porque la salud necesita de extremas medidas de higiene”.

“No se puede trabajar en un laboratorio y hacer un análisis en medio de la mugre o con los elementos sin limpiar, lo mismo los estudios invasivos, como una endoscopía, no los podes realizar sino tenes los elementos higienizados”, consideró Muñóz.

Y resaltó que “no se trabajó porque consideramos que es más peligroso para el paciente que lo atiendan en esas condiciones que no lo atiendan. Entonces, hubo pacientes que, por su cuenta, resolvieron reprogramar turnos”.

En ese contexto, hizo hincapié en las declaraciones de Blanco y aseguró que las hace “precisamente porque está mal informado. Nos responsabiliza al Sindicato de haber convocado a no trabajar, cuando en realidad fue Gustavo Méndez, el director de Salud, el que decide esto” a la vez que resaltó: “El Sindicato no tiene ningún tipo de conflicto acá”.

Por otra parte, se refirió en conversación con “el Retrato…” a que “el problema es entre el Ejecutivo y la empresa de limpieza. Nosotros no tenemos nada que ver” y comentó que, si ellos no arreglaron nada aún, “la municipalidad se hará responsable de qué no se brinden servicios o tomen las medidas precautorias al respecto”.