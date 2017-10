Obreros de limpieza continúan con su paro ante falta de pago de la Municipalidad

Integrantes de la empresa ´Fumigación y Limpieza´ siguen de paro frente al Municipio. Dispuestos a utilizar la banca 25, se concentraron este jueves para denunciar la usurpación de cargos a manos de otra empresa.

Son alrededor de 160 personas las que componen la empresa ´Fumigación y Limpieza´. Desde hace 3 días que mantienen el paro en centros culturales, salitas de emergencia, museos, bibliotecas municipales y zonas de Mar del Plata-Batán.

Ricardo Otero, titular del sindicato de Obreros de Maestranza, expresó que: “Aparentemente el último dato que tenemos es que está la noticia del cheque pero estamos como empezamos, no tenemos ninguna respuesta positiva, la única respuesta favorable va a ser cuando cobre la gente.”

Consultado por “el Retrato…” sobre la fecha posible de cobro respondió que desconocía el día. Agregó que este jueves había hablado con el empleador y le expuso que buscara los recursos para pagar hoy.

“No es una cuestión de tiempos, el cobro está demorado hace siete días, el cuarto día hábil fue el jueves pasado, estamos para atrás, no podemos esperar ni 48 ni 72 horas, a esto hay que agregarle que hay un feriado largo, de ninguna manera puede continuar así,” opinó el titular.

Por último dijo que para que el cheque esté listo y los trabajadores puedan cobrar es necesaria una firma más.

Por su parte, Celeste Vania, supervisora y empleada de la empresa, expresó que: “Estuve en el sector de egresos que es donde nos pagan y les pregunté si había alguna novedad sobre el cobro y me dijeron que no, que aún estaba en contaduría para generar una orden de pago, esto lo libera o lo autoriza el Secretario de Hacienda.”

También explicó que para que la factura esté en contaduría la documentación debe estar en regla, sino no pasa los distintos sectores.

“En teoría debemos cobrar el quinto día hábil del mes. La promesa del 20% lo sugirió el Secretario de Hacienda, nosotros queremos el total de los sueldos. Con la factura que pagan solamente se podía pagar el 20% a la gente.”

Por esto opinó que la gente no trabajó un 20% a lo largo del mes, sino un 100%, por lo tanto quieren el total.

Explicó que “yo no las obligo a nada y respeto el paro, me parece que es un derecho del trabajador, el que quiere está y el que no se va. Yo represento a la empresa y tengo que estar yendo y viniendo, y apoyando lo pertinente hasta que se cobre,” expresó Vania.

Sobre la empresa aseguró que: “Estamos esperando que nos paguen, si la municipalidad adeuda más de 20 millones de pesos no hay forma de respaldar ese disparate de plata, llega un punto que necesitas cobrar para pagar.”

Por otro lado, varias trabajadoras denunciaron que están mandando gente de otra empresa a cubrir los sectores que le corresponde a ´Fumigación y Limpieza´.

“Ya se hizo la denuncia correspondiente para que saquen a esas personas y que el lugar quede descubierto. No están por contrataciones, no firmaron ningún convenio, es ilegal y no corresponde,” finalizaron.