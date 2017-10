La CTA Autónoma realizó el primer plenario regional en el NOA

En el día de ayer la CTA Autónoma llevó adelante un plenario regional del NOA tanto para debatir medidas que fortalezcan la pelea que se está dando contra el ajuste a lo largo y ancho de la Argentina, como para sentar postura en cuanto a la posible unificación de las CTA´s en el 2018. Con las presencia de compañeros y compañeras de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero, y de Pablo Micheli y José Rigane, Secretario General y Secretario Adjunto respectivamente a nivel nacional, se dio inicio a la serie de plenarios que se realizaran en todas las regiones del país.

La jornada se nutrió de un intenso debate en el que cada referente provincial expuso la situación laboral y económica en el contexto de las políticas neoliberales, la crisis que atraviesa el país, y las posibilidades de reformas previsional, laboral e impositiva.

En este sentido, Pablo Micheli bregó por la unidad de la clase trabajadora y señaló: “Es la única opción para derrotar el ajuste y para construir una verdadera alternativa nacional y popular para enfrentar lo que se viene”, al mismo tiempo que afirmó: “Esto no quiere decir que neguemos las diferencias, pero hay que discutir todo y poner por encima de las cuestiones personales, de los enojos individuales, la realidad que estamos atravesando”. Al concluir, Micheli fue tajante: “No tenemos destino si no construimos una fuerza de los trabajadores con convicción y lfuerza”.

Por su parte, Rigane se refirió al encuentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se realizará en diciembre en Argentina y señaló “Es una cuestión que nos parece lejana pero que afecta el día a día de cada uno de nosotros, ya que 164 países van a decidir el beneficio de las ganancias de las empresas en detrimento de los pueblos, a los cuales se le arrebatan soberanía, recursos naturales, principios de la educación, la salud. El objetivo de ellos es que no tengamos desarrollo industrial, que no dispongamos de recursos o materias existentes, que el estado no planifique y que todo esté en manos de los grupos internacionales”.

En este marco, se rescataron las siguientes intervenciones, las cuales, sin demasiados preámbulos, expresaron el sentido común de los trabajadores y trabajadoras: “Necesitamos unidad, es lo conveniente para tener más peso, sobre todo en el interior donde todo se invisibiliza”; “Necesitamos unidad para fortalecernos en la calle”; “La unidad va a ser la única que nos va a defender”; “Así como defendimos nuestra tierra, nuestro Famatina, vamos a defender siempre la unidad y nuestra CTA va a ser siempre una herramienta que no nos van a quitar”; “Los jóvenes, jubilados, los trabajadores necesitamos esa herramienta fuerte, unificada, para defender nuestros derechos”; “La única manera de defender nuestros derechos en estos tiempos, es estando juntos”.

En este sentido surgió del plenario un documento en el que se resolvieron tres ejes fundamentales: