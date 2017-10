La CGT salió al cruce por los dichos de Blanco y respalda a los trabajadores del SOM

Después de las declaraciones del secretario de Salud de la comuna, Gustavo Blanco, quién acusó a integrantes del sindicato de Municipales de extorsionadores y mafiosos por no prestar atención en las salas de salud debido al paro de actividades que desplegaron previamente los trabajadores de limpieza del lugar, la CGT Regional Mar del Plata llamó a conferencia de prensa y rechazó de plano las declaraciones del funcionario. En la ocasión se hallaban dirigentes de Mercantiles, Camioneros, Municipales, Panaderos, Pasteleros, entre otros quienes brindaron su incondicional apoyo a los trabajadores de Maestranza (SOM)

El hecho de que los Municipales no concurran a sus respectivos puestos de trabajo este miércoles, había sido decidido en realidad por el director general de la secretaría de Salud, y los motivos fueron porque el paro de los trabajadores de limpieza del municipio hacía peligrosa la atención por falta de higiene en las salas de salud.

En tal sentido, el titular de la CGT Regonal Mar del Plata, Sergio Medina, salió al cruce de los dichos de Blanco y apuntó: “Cuando habla de los compañeros de la mafia sindical, está dirigiéndose a todos. Tiene que ser más moderado cuando habla. Trabajamos todos en conjunto para generar más trabajo, evitar los conflictos y las famosas marchas que hay en frente del Municipio. Para eso hay que tener respuestas claras y saber atender los teléfonos cuando llaman”.

“Las palabras que utilizó ayer fueron de más. Hay que ser prudente a la hora de hablar porque estamos todos trabajando en conjunto para generar más fuentes de trabajo y estar todos un poco mejor”, señaló.

Asimismo, consultado por “el Retrato…” sobre si intentaron ponerse en contacto con el municipio para evitar llegar a la situación de paro, Medina respondió que hizo “dos llamados a la municipalidad para poder evitar esto. Me encuentro después con estas declaraciones”.

“Tenemos un Plenario para trabajar todos los puntos que generen fuentes de trabajo, que las necesitamos.Estamos viendo la realidad que se viene en el futuro y tenemos que ponernos los pantalones largos y trabajar en conjunto para sacar a Mar del Plata que está con un alto grado de desocupación”, sostuvo.

Además, se refirió a que “se está contradiciendo la opinión que tiene la Provincia con el municipio. Tenemos que tocar todos la misma sintonía y ponernos a la altura de las circunstancias cuando hay un conflicto y tratar de elaborar para evitar eso” y calificó de “ridículos” los dichos de ayer, en cuanto a que “manda a los profesionales a limpiar los consultorios”.

“Si bien no es una responsabilidad de ellos porque es una empresa privada, tienen que buscar una alternativa para los compañeros que necesitan cobrar”, aseguró el referente de la CGT a la vez que reparó que “cuando se habla que viene otra empresa, hay que ser prudente a la hora de habla r, porque hay compañeros que necesitan conservar la fuente de trabajo”.

Por otro lado, se refirió a que la ciudad “está muy castigada” y a que están tratando de que “haya una temporada fuerte. No queremos el fracaso de todo esto, queremos sacar la cabeza a flote y tener trabajo en la ciudad” a la vez que agradeció a la provincia de Buenos Aires por sentarse a hablar sobre esta problemática: “Al menos vemos que hay una preocupación”, remarcó.

Seguidamente, Ricardo Otero, el titular del gremio de Mestranzas se refirió al conflicto en sí y detalló que la deuda que mantiene la empresa que hace los servicios de limpieza en la municipalidad es de 29 millones de pesos.

En ese orden, reparó que “hasta el momento no hay novedades del cobro. Una compañera habló con el intendente, pero se sigue en la misma postura” y agregó: “Si está o no los papeles, no me interesa. Que de última la municipalidad le deposite el sueldo a los trabajadores y después se lo descuente a la empresa”.

En relación a la presentación de la denuncia en el Ministerio de Trabajo, explicó: “Ayer presentamos en la Secretaría de Hacienda una nota de la situación, donde consta que se habían vencido los plazos legales y para que tomen los recaudos para no llegar a una medida de fuerza. También habíamos denunciado a la empresa”.

“Hay 140 familias que hasta la fecha no cobraron. De nuestro gremio el 85% son mujeres, son madres solas sostén de familias y si eso no le ablanda el corazón a los políticos y empresarios, ya no sé qué pensar”, apuntó el referente del gremio a la vez que remarcó que continuarán con la medida de fuerza.

“Hasta que la gente no cobre, no trabajamos. No queremos perjudicar a nadie, pero llegamos a esta instancia porque los recaudos ya los habíamos tomado. Todos hicieron oídos sordos ante esta situación. Evidentemente no les preocupa si los compañeros cobran o no”, concluyó Otero.