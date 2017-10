Jubilados de Obras Sanitarias se diferencian de quienes tomaron el IPS

Integrantes del Centro de Jubilados del Sindicato de Trabajadores Obras Sanitarias de Mar del Plata que representan a los pasivos del gremio se diferenciaron “con un sector minoritario” que realizaron un reclamo en la sede del IPS ubicada en la Plaza del Agua, a quienes acusaron de tener “intencionalidad política”

En ese marco, integrantes del Centro hablaron con “el Retrato…” y marcaron sus diferencias con los “manifestantes”: “Nosotros no perseguimos ningún político, ellos sí”.

“Somos un grupo de jubilados integrantes del Centro de Obras Sanitarias, y si estamos en la sede gremial es porque el Sindicato nos da un lugar para poder reunirnos y de esa manera ayudar a nuestros compañeros que se jubilan, haciendo trámites”, explicó Teresa Fuentes, Secretaria de Turismo del Centro.

Asimismo, añadió que “el conflicto lo tienen otros jubilados que no es nuestro grupo, y están haciendo un reclamo al IPS por un subsidio vacacional que no se les está abonando” a la vez que aclaró que “en realidad no es que no se les está abonando sino que está en un estado que todavía no salió la resolución del IPS para poder abonarse. El IPS tiene sus tiempos para poder hacer los trámites que se piden”.

Consultada por “el Retrato…” sobre si es una cuestión política el conflicto respondió que “sí” y por su parte, Roberto Bruzzone, tesorero de OSSE agregó que no están de acuerdo con la medida de fuerza que está llevando a cabo el otro sector del gremio, los cuales están tomando la sede del IPS, ubicada en calle San Lorenzo y Güemes.

En tal sentido, Bruzzone explicó que son dos grupos de jubilados dentro de Obras Sanitarias con dos formas de encarar los reclamos “totalmente distintas” y comentó que “Nosotros hacemos un bien común para el compañero jubilado o pensionado, pero no perseguimos ningún fin político”.

“No estamos de acuerdo en llevar adelante una medida de fuerza para poder lograr algo”, apuntó Fuentes. A su vez, señaló: “Si vamos pacíficamente las cosas se logran mejor. Nosotros de esa forma hemos logrado un montón. Hay compañeros a los que les hemos hechos muchos trámites y hemos alcanzado resultados positivos yendo al IPS, con lo cual la gente ha conseguido cobrar cosas que estaban pendientes de pagarse”.

En relación a lo anterior, resaltó que siempre lo han hecho “de la mejor manera” y que todos los compañeros que los conocen saben que “si se acercan a la sede del SITOS estámos dispuestos a ayudarlos y hacerle las cosas que ellos necesiten”.

Por su parte, José Villani, Secretario de salud y Acción Social, en diálogo con “el Retrato…” indicó: “Somos agradecidos de haber trabajado 30 años o más en una empresa y de tener una buena jubilación. Por eso la posición encontrada que tenemos con estos compañeros que piensan totalmente distinto y que nos hacen dudar sobre los fines que persiguen, pero que podemos ver por arriba que es político, de alguna manera nos sentimos un poco tocados”.

“Uno pelea por los mismos derechos de una manera y otros de otra. Nosotros no vemos que sea la forma de hacer un reclamo tomando una institución. Los dos reclamamos lo mismo, pero con diferentes medidas”, describió.

Además, consideró que la toma de la sede del IPS “no es la forma de hacer una petición” y Fuentes aclaró que el sector al que pertenecen no va “al confrontamiento y ellos son de enfrentarse. Nosotros tenemos un buen diálogo con el IPS, por lo que hemos viajado a La Plata y se han ido solucionando todas las cuestiones.”.