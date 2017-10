Hockey: MDQ 06 volvió a la cima al confirmarse ausencia de Lanús

El partido que debían disputar el próximo sábado 21 de octubre como locales ante Lanús y que corresponde a una de las fechas que no pudo disputar en la ciudad por lluvia, no se jugará porque el equipo “granate” decidió no viajar en Primera e Intermedia otorgándoles el WO. Si lo harán en Sexta y Séptima donde están peleando por los primeros lugares y necesitan jugar.

En consecuencia, manteniendo el invicto dentro del certamen, los marplatenses cosecharán tres puntos que los devuelven al primer lugar de la tabla de posiciones con un punto de diferencia respecto del último rival, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires “B”.

De esta forma, ya se plantean dos partidos en tres días que serán muy importantes. El sábado viajarán para jugar como visitantes frente a GEBA “B” en un duelo directo para estirar la diferencia en la cima de la tabla de posiciones. Los partidos están pautados en los horarios habituales ya que se presentarán en todas las divisionales.

El lunes, aprovechando el feriado, tendrán el segundo viaje del fin de semana y será ante Brandsen, uno de los equipos que se encuentra en las últimas colocaciones de la zona y que ha logrado dos triunfos en lo que va del año. En ambas jornadas jugarán a las 16 el partido de Primera y a las 14.30 el de Intermedia.

POSICIONES – PRIMERA DIVISION

1° MDQ 06 HC 22 ptos.

2° GEBA “B” 21 ptos.

3° Alemanes de Quilmes 20 ptos.

4° Santa Bárbara “B” 19 ptos.

5° Velez 16 ptos.

6° Lanús 15 ptos.

7° San Fernando “B” 13 ptos.

8° Estudiantes (LP) 11 ptos.

9° Universitario (LP) “B” 9 ptos.

10° SITAS 9 ptos.

11° Berazategui 9 ptos.

12° Ferrocarril Oeste 9 ptos.

13° SAG (Lomas de Zamora) 8 ptos.

14° Brandsen 6 ptos.

15° BACS 0 ptos.

16° EFI Lobos 0 ptos.