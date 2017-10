Bonifatti: “Es una provocación que los polideportivos del Centenario y Camet no estén abiertos”

El concejal de Acción Marplatense, Santiago Bonifatti, dijo que “Es una provocación que dos polideportivos no estén abiertos” al ser consultado sobre las obras de los polideportivos del barrio Centenario y parque Camet. El primero hace dos años que se realizó la apertura y pese a la elección de personal y actividades a realizar, permanece cerrado.

Casi dos años pasaron de la inauguración del polideportivo del barrio Centenario, pese a ello el lugar permanece cerrado y sufre las consecuencias del abandono. Otro caso es el polideportivo del barrio Camet, el cual aún le falta tiempo de obra, pero está ahí, estático, pese al tiempo transcurrido.

En el transcurso del tiempo han ocurrido roturas típicas del abandono del lugar: Vidrios rotos, chapas que faltan y el ingreso de palomas han afectado ambos lugares por la “desidia del gobierno de no cambiar una chapa,” aseguró el concejal Santiago Bonifatti.

En dialogo con ´el Retrato…´, el concejal de Acción Marplatense, Santiago Bonifatti, explicó que: “Es inentendible, que el actual gobierno Municipal no haya en casi dos años de gobierno podido terminar esa obra y abrirla para la comunidad.”

Agregó que la medida es incomprensible porque sólo “basta con estar ahí” para ver que la obra está terminada. Por esto expresó que los que saben de obra aseguran que le falta sólo un 7%.

“El Polideportivo del barrio Camet le falta mucho más tiempo de obra, pero en el caso del Centenario no, repetidas veces se ha puesto en el presupuesto Municipal el dinero necesario para terminarlo y todavía no se logró cerrar la obra,” señaló el concejal.

Esta medida fue realizada dos veces: En el presupuesto de 2016 y 2017 se asumieron compromisos del lado de los funcionarios para terminar la obra, sin embargo los vecinos de ambos barrios aún esperan la promesa de un polideportivo barrial.

Consultado sobre qué cree que ocurrió con ese presupuesto destinado, el concejal comentó que no se utilizó pese a estar subejecutado.

Por esto, comentó que: “En el barrio Centenario existe una agrupación barrial que es la suma de las organizaciones políticas que trabajan en el área. Todas ellas se organizaron para pedir la apertura desde hace tiempo.”

Tanto los vecinos de Camet como del Centenario organizaron a lo largo de este tiempo varios festivales para exigir la apertura de ambos lugares.

“Es inentendible que el gobierno no vea lo buena que es la política de transformación e inclusión, alcanza con ir al Polideportivo de Libertad o al de Las Heras para darse cuenta de la importancia que tienen, desde la oposición seguimos expresando que es una política transformadora,” expresó.

Como concejal de Acción Marplatense, Bonifatti opinó que: “Tengo muy claro que los polideportivos quedaron con una deuda para terminarlos, esto es un tema que no hay que negarlo, todo lo contrario. Nosotros decidimos hacer los polideportivos más allá de poder tener su financiamiento o no, confiando en que lo íbamos a resolver con el paso del tiempo. Ese problema no se resolvió y quedaron tres polideportivos funcionando y una deuda,” según aseguró.

Polideportivos barriales, una política pública necesaria

Los polideportivos que hoy brindan distintas actividades a los vecinos de la ciudad son el de Libertad, Las Heras y el de Colinas de Peralta Ramos.

“Los tres están funcionando, basta con ir para ver lo maravilloso que es tener una infraestructura pública de gran calidad inserta en el lugar en donde se necesitan y gratuita para todos los vecinos.”

También agregó que es “emocionante” el llegar una mañana y ver a 200 mujeres realizando Step, observar los andariveles de la pileta repleta de chicos y grandes.

“El intendente y su equipo no han logrado pagar la deuda para terminar los polideportivos, entiendo que sean cuestiones menores, pero por lo menos para hacer una apertura parcial.”

El concejal aseguró que en el caso del Polideportivo Centenario tiene una infraestructura que “visualmente está terminada,” este lugar posee aulas, oficinas, un sector de gimnasio y una pileta que se encuentran finalizadas.

Tras el paso de dos años ya se observan roturas típicas del abandono: “Se está mojando un piso de parquet que va a tener que ser reemplazado, falta un vidrio que se rompió, a la pileta le faltará alguna cuestión, pero está casi todo finalizado.”

Bonifatti remarcó que cerca del polideportivo Centenario hay dos escuelas que no tienen gimnasio, por lo que sería ideal poder usar el gimnasio del polideportivo. También existe un programa de Desarrollo Social, un centro de jubilados, una sala de Salud y escuelas de futbol que “deberían desarrollarse dentro del polideportivo”.

“En el 2015 se abrió la inscripción de las actividades, el promedio de inscripción de cada poli era de alrededor de 7 mil personas. Tiene un gimnasio techado de parquet profesional con cancha de básquet, hay vestuarios, pileta semi-olímpica, cuatro aulas para el desarrollo de capacitación y formación.

Frente a esto el concejal remarcó que se impuso el nombre de ´polideportivo´ porque así era reconocido por los vecinos, pero en realidad son centros educativos, culturales y deportivos.

“Para poder diseñar qué tenía que haber dentro del lugar utilizamos un proceso participativo que fue muy interesante, copiamos modalidades de diferentes municipios e hicimos talleres abiertos. Abrimos el lugar e invitamos a los vecinos y consultamos qué actividades querían que hubiese,” comentó.

Por esto, en julio de 2015 la gente decidió los deportes, actividades, cursos, capacitaciones, oficios e idiomas que quería en el lugar. De acuerdo a la decisión de los vecinos y a la prestación que el Municipio podía prestar se abrieron las inscripciones.

Consultado sobre la sensación que genera en los vecinos, explicó que: “En el Centenario la gente no puede creer que el polideportivo esté ahí y no se pueda usar. Es como una provocación muy fuerte, la gente tiene a la vista el lugar y no puede entrar,” expresó y agregó que “Si bien fue pensado para vos e ideado por vos, está vacío y no se puede usar.”

Otro hecho que remarcó el concejal es que pese al tiempo transcurrido el lugar no está vandalizado porque “el barrio lo quiere y lo cuida.”

Por último explicó que los polideportivos tienen el fin de sacar a los pibes de la calle: “Son políticas públicas muy analizadas, cuando pensamos en las argumentaciones que teníamos decíamos que los polis era para pelearle los pibes a la esquina, si los invito a hacer deporte le das la pelea a las drogas, a los malos hábitos y a la marginalidad.”