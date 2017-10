Concejal pide paren con los desmanes en alrededores del boliche “La Cumbre

Ante recientes denuncias de vecinos y comerciantes, por ruidos molestos y desórdenes en la vía pública vinculados al comercio nocturno “La Cumbre”, sito en Avenida Luro entre San Juan y Olazábal, el Concejal Mario Rodríguez recordó que “desde el 2012 venimos reclamando que el Estado Municipal actúe, pero habiendo pasado años sin una solución satisfactoria, entendemos que es hora que se tome una decisión categórica y contundente al respecto, garantizando una efectiva presencia policial, para que quienes viven o desarrollan actividades en la zona recuperen la tranquilidad perdida”.

“Hemos pedido que se trate en la Comisión de Obras, la Nota Nº 337/2012 presentada por un importante número de vecinos de la zona, los cuales denunciaron en aquella presentación constantes y periódicos hechos de inseguridad que involucran armas de fuego y blancas, robos, arrebatos, tiroteos, heridos con arma blanca, rotura de vehículos, acciones violentas en masa tipo `patota´, rotura de vidrios y vandalismo”, afirmó el edil radical.

“Entendemos que no se ha dado una efectiva respuesta a los reclamantes en miras de brindarles las soluciones que demandan ante hechos de gravedad, que no se los puede ignorar. Las personas del barrio, desesperadas, ya no saben qué hacer para evitarlo. Este fin de semana se produjeron nuevos desmanes de los antes descriptos, con el consiguiente perjuicio y menoscabo a la seguridad y tranquilidad del vecindario, que ameritan una pronta y diligente respuesta para solucionar de manera definitiva los hechos ocurridos. Resulta imperioso que las autoridades municipales del área correspondiente, en el ejercicio del poder de policía que detentan, y sin ignorar las responsabilidades que como funcionarios públicos les compete, procedan a dar una respuesta adecuada, a la altura de las circunstancias, en miras de la paz social y tranquilidad que reclaman los vecinos de la ciudad“, expresó Rodríguez.