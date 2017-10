Rocío Girat: “Quiero que sea condenado y que esto marque un precedente”

En el marco de la causa que se le sigue a Marcelo Girat por amenazar a su hija y a la madre de esta última luego de la lectura de sentencia en septiembre de 2014, en la cual el militar fue condenado a 14 años de prisión por abusar sexualmente de Rocío, comenzó este lunes el juicio en el Juzgado Correccional N° 3 de la ciudad. “Quiero que sea condenado y que esto marque un precedente”, aseveró la joven.

El suboficial de la Armada de Contrainteligencia se encuentra cumpliendo una pena de 14 años por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, y este lunes a la mañana, con la presencia de Rocío, su abogado, Ariel Ciano y la fiscal Graciela Trill, comenzó un nuevo juicio el cual está acusado por el delito de amenazas, que contempla una pena máxima de dos años de prisión.

En tal sentido, Rocío Girat dialogó con la prensa, expresó que siente “miedo” y aclaró: “Acabo de salir de declarar y para mí es muy difícil volver a ver a mi progenitor. Quiero que sea condenado y que esto marque un precedente, porque muchas denuncias por amenazas no llegan a juicio”.

“Obviamente que si él tuviera la posibilidad me mataría”

Al ser consultada por los medios sobre si cree que Marcelo Girat realmente podría matarla, respondió:“Obviamente que si él tuviera la posibilidad lo haría. Me violó 4 años. No le temblaría el puño para matarme, no fue una situación de la nada”.

Además, se refirió al momento de las amenazas y explicó que luego de la lectura de sentencia en septiembre de 2014 “él se levantó, nos señaló a mi mamá y a mí. Me dijo que era una mentirosa, después volvió a repetir que nos va a matar” y añadió que “es muy doloroso y muy fuerte tener que enfrentarme con esta situación”.

Rocío hizo hincapié en que “es necesario enfrentar al violento, no hay que tenerle miedo, por más que temblemos o lloremos no hay que tenerle miedo” y afirmó que su pertenencia a las fuerzas de seguridad “obviamente” le generaba cierto mando de impunidad “del momento en que él se va con arresto y en que la Armada presenta un legajo de una persona con comportamiento excelente, cuando hay muchas pericias hechas que indican que es un manipulador y un violento”, apuntó.

“Él sigue amedrentando y no se arrepintió para nada”

Asimismo, cuestionó que el hecho de que su padre la amenaza también por las redes sociales a través de perfiles falsos de facebook. “Pone imágenes de la causa, se presenta como mi progenitor, pone mi nombre y apellido y mi cara. Él sigue amedrentando y no se arrepintió para nada”, indicó la joven.

“Queda a la vista cuando pide estar en frente nuestro para que ver qué declaramos y clavándonos la mirada para ver en qué momento nos sentimos amenazadas o retrocedemos por miedo. Es muy difícil enfrentar a la persona que te violó durante tantos años”, aseguró.

Por otro lado, habló de su pareja Mariana, la cual también fue abusada sexualmente. “Los abusadores de ella están en Olavarría libres, ellos no usan esposas y nos tuvimos que ir de ahí, porque tanto Osvaldo como Guillermo Sosa están en libertad. Ellos a partir del 7 de enero ya pueden tener salidas transitorias”, remarcó.

En ese contexto, señaló que continuó esperando en los pasillos de Tribunales porque quería “verlo esposado” y acotó: “Es una reparación para mi cabeza, fue muy duro poder denunciar y salir de ese lugar. Quiero verlo esposado”.

Por su parte, Ariel Ciano conversó también con los medios de prensa en la salida de Tribunales y sostuvo que “acaba de terminar la audiencia, pero faltan aún los alegatos. Nosotros vamos a pedir una condena ejemplar, porque quedó acreditada la amenaza en el momento en que justamente le dictaban la sentencia”.

Y añadió que “quedó claro que les dijo que por culpa de estas circunstancias a Rocío y a su mamá las iba a matar y eso reavivó el temor que vivió Rocío durante tantos años” a la vez que remarcó que van a pedir una “pena de efectivo cumplimiento, porque creemos que es muy grave lo que sucedió máxime teniendo en cuenta la historia de Rocío y el sufrimiento de ella y de su mamá”.

En relación a lo anterior detalló que van a pedir “hasta dos años, que es el máximo por el delito de amenazas, los cuales se agregan a los 14 años por los que fue en su momento condenado. Vamos a pedir que sea de efectivo cumplimiento para que se agreguen a los 14 años que ya está cumpliendo en la Unidad Penal de Batán”.