Primera fecha y premiación del Clausura del Fútbol Femenino bonaerense

El Torneo Clausura organizado por la Asociación del Fútbol Femenino de la Provincia de Buenos Aires (AFFEBA) disputó su primera fecha en el predio de Boca y además, entre los partidos, se desarrolló la premiación para los campeones y jugadoras destacadas del Apertura.

Quienes recibieron sus premios fueron en la categoría mejor fueron Sofía Durazzi (Cadetes – Goleadora en Sub 16), Nina Bissoni (Cadetes – Valla menos vencida en Sub 16), Cadetes (Campeón Sub 16) (FOTO) , Urquiza (Subcampeón en Sub 16) y Boca (Tercer puesto de Sub 16).

Luego, en la siguiente se premió a El Siciliano (Tercer puesto en Reserva), Boca (Subcampeón en Reserva), Juventud Unida de Tandil (Campeón en Reserva), Rocío Pessina (Boca – Goleadora en Reserva) y Cintia Cañete (Boca – Valla menos vencida).

Entre las más grandes, se premió a Juventud Unida de Tandil (Campeón de Primera), Aldosivi (Sub campeón de Primera), Urquiza (Tercer puesto de Primera), Anahí Figueroa (Aldosivi – Goleadora de Primera), Marisa Málaga, Melina Guerrero y Belén Pontaroli (Juventud de Tandil – Valla menos vencida de Primera).

Planteles de Juventud Unida de Tandil Primera y Reserva

RESULTADOS – FECHA 1

Primera

Boca 1 – Urquiza 1

Ciudad Persa 1 – San José 3

El Siciliano 0 – Juventud Unida de Tandil 1

Postergado: Aldosivi – Juventud Unida de Otamendi

Libre: Leonas de Paso a Paso.

Reserva

Boca Azul 5 – Cacatúas 2

Las Panteras 0 – Belgrano 4

Boca Gris 0 – UPCB 2

Kamikazes 8 – Banfield B 0

Leonas de Paso a Paso 1 – Banfield A 1

Aldosivi A 1 – Juventud Unida de Tandil 1

Aldosivi B 2 – San José 0

El Siciliano 0 – Urquiza 4

Sub 16

Cadetes 6 – Libertad 1

San José 0 – Ciudad Persa 0

El Siciliano 0 – Belgrano 3

Aldosivi 3 – Las Panteras A 1

Leonas de Paso a Paso 0 – Urquiza 2

Postergado: Boca – Talleres