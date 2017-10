A pocos días de las próximas elecciones y en un alto de su recorrida por distintos barrios de Mar del Plata, el candidato a primer concejal por el partido Cumplir, Fernando Maraude, dialogó con “el Retrato…” y expresó que “una de las mayores deudas del Concejo es una mayor articulación con el Departamento Ejecutivo, no puede ir la política del Ejecutivo por un lado y la del Concejo por otro”.

En tal sentido, el precandidato a concejal por Cumplir destacó que desde el lugar que ocupan buscan “representar a los vecinos que hoy se sienten que están olvidados por el Ejecutivo Municipal. Nuestra tarea es intentar convencer que somos una opción y que esta elección no es un ballotage ni una elección a presidente, sino que son legislativas”.

“Es importante la pluralidad de votos en el Concejo Deliberantes para que haya mayor representatividad”,aseguró el ex Delegado Regional del AFSCA (ex COMFER) en Mar del Plata a la vez que destacó algunos de los proyectos que planea llevar al Concejo “dentro de lo que se puede hacer en ese lugar, porque algunos precandidatos hablan de que se van a resolver los índices de desocupación y de bajar la inflación desde una banca. Eso sabemos que no puede ocurrir”.

En lo que respecta a la desocupación que hay en la ciudad, señaló que han presentado un proyecto referido a un programa municipal de viviendas. “Hay muchos lotes que el municipio podría destinar para la construcción de las mismas y que estas las construyan algunas de las cooperativas que reclaman a diario por tener trabajo”, comentó.

“Desde la mano de obra se resolvería el tema de la desocupación de muchos marplatenses como también se desarrollaría este plan de viviendas que hay más de 15 mil familias esperando contar con una casa desde hace muchos años y no se tiene”, explicó Maraude a “el Retrato…”

En referencia a los demás proyectos que encabeza, enumeró los que tienen que ver con el transporte público, el boleto único y cambiar el alumbrado público por lámparas LED, con el ahorro de ese 50% que se tendría, se puede llegar a más barrios que hoy están a oscuras, son inseguros y no tienen alumbrado público, describió.

En relación a lo anterior, agregó que también tienen un proyecto sobre el mejorado de las calles en General Pueyrredón. “Para pavimentar una cuadra hoy se necesitan muchos recursos, que siempre tienen que provenir del gobierno nacional, porque es un municipio inviable. Con este material, que también lo han hecho en otras ciudades como Bolívar, con el dinero de asfaltar una cuadra se pueden mejorar 30 cuadras. Es una necesidad para muchos barrios de la ciudad”, manifestó.

Por otro lado se refirió al hecho de construir “una oposición responsable, seria, que acompañe los proyectos del intendente cuando se entienda que son buenos para la ciudad y se oponga cuando se está en desacuerdo, sin poner palos en la rueda, pero creyendo que hay una forma de hacer política distinta a la que plantean muchos dirigentes”.

“Al que piensa distinto no lo vemos como un enemigo sino como un adversario político. Intentamos que nuestras ideas prevalezcan sobre las de otros dirigentes. Esto no es una guerra y se puede dialogar”, expresó el referente de Cumplir a la vez que remarcó que “una de las mayores deudas del Concejo es una mayor articulación con el Departamento Ejecutivo, no puede ir la política del Ejecutivo por un lado y la del Concejo por otro”.

“No hay una justicia que tome decisiones y que

quienes tienen que estar presos estén presos”

En otros términos hizo hincapié en la problemática de la inseguridad que afecta a Mar del Plata y explicó que desde el Concejo Deliberantes lo que pueden aportar “es un reclamo al Ejecutivo Municipal que tiene que ver con algunos de los proyectos que planteamos” a la vez que valoró que “la falta de trabajo genera más inseguridad” y que también “se necesita una justicia más firme en la toma de decisiones”.

“No hay una justicia que tome decisiones y que quienes tienen que estar presos estén presos. El flagelo de la droga en muchos barrios de nuestra ciudad genera hechos de inseguridad, hay chicos que están en tan malas condiciones que cometen ilícitos con sus mismos familiares o parientes “, apuntó.

Además, cuestionó que “el Ejecutivo pone a la Policía Local a cuidar edificios públicos o a hacer boletas de tránsito en el centro, cuando deberían estar en los barrios que es donde hay mayores índices de inseguridad” y añadió que la policía local “es una fuerza que se creó hace muy poco tiempo con un objetivo en particular. Habría que hacerla cumplir ese rol y no el que está haciendo ahora”.

“Vemos que las prioridades del intendente no son las nuestras, claramente”

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre los índices de pobreza e indigencia que preocupan a la ciudad, afirmó que “Mar del Plata hace muchos años que viene al tope de estas cifras, pero tiene que ver con que la falta de trabajo genera todo eso y condiciones muy precarias para los vecinos”.

“Si hay alguna idea desde el Ejecutivo Municipal para promover trabajo y generar más cantidad de fuentes de empleo, vamos a acompañar”, comentó el ex concejal a la vez que resaltó que “hay distintos grados de responsabilidades y hoy la responsabilidad de llevar adelante los destinos del municipio de General Pueyrredón es del intendente Arroyo”.

En ese sentido, apuntó que un intendente tiene que fijar prioridades “porque es quién determina a dónde van los recursos y esto es una preocupación, porque vemos que las prioridades del intendente no son las nuestras, claramente”.