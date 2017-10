Mar del Plata Club y Universitario se coronaron Campeones en M-19 y M-17

Se definió el Torneo Regional Pampeano, tanto en M-19 cómo en M17, en donde Mar del Plata Club (FOTO) y Universitario se coronaron campeones al dejar atrás en la final a Sporting y Los Cardos, respectivamente.

Mar del Plata Club empató en 28 con Sporting en M-19, pero aún así se coronó Campeón al haber obtenido más puntos que su rival en la fase regular. Luego de que se jugara un tiempo suplementario, ninguno de los dos conjuntos se sacaron ventajas y se tuvo que acudir al reglamento para definir al ganador.

El partido fue de mayor a menor para los de Santa Celina, ya que Sporting se iba a poner en ventaja gracias a los tries de Tomás Di Pace y Santiago Dragoto, sumado a la puntería de Joaquín García Argibay a la hora de convertir. Pero antes de que se terminen los primeros 35′, iban a reaccionar, ya que Francisco Giacobone y Pedro Hernández, iban a hacer lo propio para empatar el pleito.

En el complemento otra vez Di Pace llegó a apoyar un try, y Pedro Hernández aportó dos más a la causa del campeón, sumado a la efectividad de Clemente Santa María de cara a los palos, para darle la ventaja parcial que se terminó cuando Juan Montaña, sobre el final, dejó el pleito empatado en 28.

En M-17, Universitario viajó hacia Tandil para traerse la Copa en dicha categoría, y venció aun gran rival cómo Los Cardos por 3 4 a 26, en lo que fue un gran partido que terminó con los de Barrio Libertad quedándose con el partido definitorio y el campeonato.

Los tries del campeón fueron cortesía de Nicolás Fortuny, Matías Juara, Juan Bruno, Bautista Tejerina y Manuel Demarchi. Mientras que para Los Cardos se anotaron en el marcador Santiago Bonavento, en dos oportunidades, Franco La Banca y Santiago Gascue

Comercial y Villa Gesell, con resultados dispares en el Nacional Femenino

En la primer jornada del Nacional de Clubes Femenino, Comercial y Villa Gesell disputaron tres partidos cada uno, con resultados que arrojaron luces y sombras para las representan tes de la Unión de Rugby de Mar del Plata.

Comercial estuvo a un paso de clasificar a la semifinal de Oro, ya que en primer turno perdió con Universidad de Córdoba por 19 a 5, pero las esperanzas se avivaron cuando vencieron por 19 a 5 a Roca. Pero en el partido definitorio Charoga fue mucho para las de Sierra de los Padres que no pudieron meterse entre los mejores 4 equipos del pais.

Por el lado de Villa Gesell, las “Cobras” volverán a jugar una Semifinal de Plata por segundo año consecutivo. Las victorias frente a Nevado (26 -24) y Los Tordos (46- 0) más la derrota frente a Aguará Guazú (12-27) fueron los resultados que les permitieron jugar por la Copa plateada.

“El Celeste” jugará por la Semi de Bronce a las 14:20 ante Nevado, mientras que las geselinas enfrentarán en su Semi de Plata a Universidad Nacional de Córdoba, a las 14:40 hs

Resultados

Regional Pampeano B

Argentino BB 13 – El Nacional BB 11

Biguá 15 – Santa Rosa 18

Pueyrredón 22 – Los 50 24

Copa de Bronce M-15

Miramar 72 – Campo de Pato 19

Torneo Regional Pampeano M-17

Los Cardos 26 – Universitario 34

Torneo Regional Pampeano M-19

Sporting 28 – Mar del Plata Club 28

Copa Imágenes MDQ Oro

Los Cardos 31 – Comercial 21 (Intermedia)

Los Cardos 34 – Comercial 23 (Primera)

Universitario 26 – Sporting 48 (Intermedia)

Copa Imágenes MDQ Plata

San Ignacio 94 – Los 50 5 (Primera)