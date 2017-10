Manifestaciones sin banderas políticas en ciudades españoles con exigencia de diálogo

Varios miles de personas (50.000, según la Delegación del Gobierno) se han congregado a las 12 de esta mañana en la plaza Colón de Madrid por la defensa de la unidad de España y su grito ha sido unánime: “Puigdemont prisión“, “Rajoy haz algo” o “no se dialoga con terroristas“, han sido algunas de las consignas. También hubo gritos de apoyo a la Policía Nacional y Guardia Civil.

El acto, organizado por la Fundación Denaes y respaldado por distintas asociaciones comoConvivencia Cívica Cataluña, Hazte Oír o el Foro de Guardias Civiles, llamó a salir a las calles en defensa de “la nación, la Constitución y el Estado de derecho”. En un ambiente festivo y muy musical, los reunidos en Colón, ente los que había familias con niños, personas mayores y grupos de jóvenes, han pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que “actúe” contra lo que consideran un “desafío a la unidad de España y a la legalidad“.

Miguel, un estudiante que reside en Madrid y viene acompañado por tres amigos explica que está viviendo la situación “con tristeza porque Cataluña es una parte de nuestra tierra y no queremos que se vaya.

Al otro lado de la plaza e intentando resguardarse del sol bajo la sombra de un árbol, tres amigas jubiladas repiten la consigna: “No queremos dialogo. Rajoy nos ha vendido”.

En contraposición y frente al ambiente mayoritariamente festivo y pacífico algunos grupos acudieron con banderas franquistas y realizaron el saludo fascista subidos en un kiosko de la plaza al grito de “viva España” mientras otros manifestantes les realizaban fotografías y jaleaban: “una, grande y libre”

Durante el acto intervinieron integrantes de las distintas organizaciones sobre un escenario montado bajo la bandera de Colón. Francisco Caja, presidente Convivencia Cívica Cataluña, aseguró que “esto no se soluciona con diálogo” y que “eso que se llama presidente de Cataluña -en referencia alpresident Puigdemont- tendría que estar en prisión”.

Santiago Abascal, presidente de Vox y secretario de la Fundación Denaes cerró el turno de intervenciones y argumentó en la misma línea: “España no se rompe, no lo vamos a permitir. Juramos que no aceptaremos pactos, diálogos, ni consensos con quienes han perpetrado este golpe contra España. Construiremos una España mas fuerte. Adoctrinaremos a nuestros hijos en el amor a todos los españoles, de todas partes”.

Manifestantes en la plaza de Cibeles, frente al Ayuntamiento

Manifestaciones de la marea blanca por la unidad de España

No ha sido la única manifestación celebrada en Madrid ni en otras partes de España. A pocos metros de la plaza de Colón, en Cibeles, frente al Ayuntamiento de Madrid, se han concentrado unas 1.500 personas (según la Delegación del Gobierno) en favor del diálogo entre el Ejecutivo central y laGeneralitat de Cataluña.

En esta concentración, con banderas y vestimentas blancas, había gritos de “Carles, Mariano, a ver si nos hablamos”.

La iniciativa ‘Hablamos?’ ha sido la convocante de la manifestación ante la sede del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, y ha pedido colgar sábanas blancas en los balcones.

Algunas de las consignas que se han lanzado por los asistentes, con vestimenta de color blanco y que han abarrotado las inmediaciones de Cibeles han sido ‘Catalanes, hermanos no somos Mariano’,‘Bla bla bla queremos hablar’, ‘Menos odio y más conversación’ o ‘Menos porrazos y más telefonazo’, al mismo tiempo que han alzado una bandera blanca.

Marea blanca en Barcelona en defensa del diálogo

En Barcelona, miles de personas han secundado la movilización en favor del diálogo entre los gobiernos español y catalán para encontrar una salida al desafío soberanista. El acto, que ha llenado la plaza Sant Jaume, ha roto la rutina en las movilizaciones de los últimos años en la capital catalana y por primera vez nadie ha ondeado ninguna bandera.

Únicamente se han dejado ver enseñas color blanco y pancartas en favor de una negociación entreMariano Rajoy y Carles Puigdemont.

Convocado de forma espontánea a través de mensajería móvil, y con concentraciones en ayuntamientos de toda España, a la tradicional plaza catalana han acudido también representantes de organismos, partidos y plataformas sociales.

En Barcelona la alcaldesa, Ada Colau, estaba previsto que se integrara entre los concentrados. También se ha podido ver al segundo teniente de alcalde de la ciudad, Gerard Pisarello, y otros miembros del gobiernos municipal como Gala Pin o Janet Sanz. También el líder local del PSC y concejal de Cultura, Jaume Collboni. Todos han acudido a título personal.

Concentración frente al Ayuntamiento de Valencia

También en Valencia, centenares de personas se han concentrado este mediodía frente a las puertas del Ayuntamiento para hacer un llamamiento por la paz y el diálogo en Cataluña y pedir a los políticos que “hablen” y lleguen a un entendimiento.

Los asistentes, que han llenado la plaza valenciana, han acudido con ropa, guantes y globos blancos y sin ningún tipo de bandera, tal y como pedía la convocatoria. En su lugar portaban carteles con lemas como “Si los de arriba gritan, los de abajo hablamos”, “Hablemos” o “Parlem”, además de imágenes de la paloma de la paz y han acabado el acto con aplausos.

“Pido la paz y la palabra”

En Zaragoza, unas 4.000 personas han participado en la concentración de la Plaza del Pilar para reclamar “diálogo” y “sensatez” a los políticos en el proceso independentista de Cataluña. La convocatoria se realizó a través de las redes sociales y sin consignas políticas.

Los concentrados portaban lazos, globos, pancartas y carteles blancos. Entre los lemas que se podían leer en las pancartas figuraban: “Pido la paz y la palabra”, “Perdonad que no me aliste con ninguna bandera” o “Quien no sepa dialogar que dimita”.

En Palma de Mallorca, unas 7.000 personas han marchado en apoyo a la unidad de España y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tras los últimos acontecimientos registrados en Cataluña .

La manifestación, bajo el lema ‘Som balears, no Països Catalans’, ha iniciado su recorrido sobre las 12.00 horas en la Plaza de España y los asistentes han coreado lemas como “España unida jamás será vencida”, “España no se vende” o “Viva la policía y viva la Guardia Civil“. La concentración ha finalizado en el Consolat de Mar, donde un representante de esta “convocatoria ciudadana” ha leído el manifiesto.

En las tres capitales vascas, cientos de personas también se han concentrado ante los ayuntamientos deBilbao, San Sebastián y Vitoria para exigir al Govern de Cataluña y al Gobierno central que dialoguen para poner solución al conflicto creado tras el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa