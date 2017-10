Trabajadores escrachan en su domicilio al dueño del restaurante Pampita

En el marco del cierre del restaurante Pampita, donde unas 25 familias quedaron sin trabajo, los ex empleados del lugar se manifestaron frente al domicilio ( 25 de Mayo 3217) del titular del fondo de comercio, Carlos González, para reclamarle que firme el traspaso del local gastronómico a uno de los oferentes.

En tal sentido, Guillermo Mustafá, ex empleado del local gastronómico dialogó con “el Retrato…” y explicó que “el problemas es que ya hay dos oferentes que se quieren hacer cargo del negocio y no pueden firmar el contrato de locación tomando a todo el personal hasta que no venga Carlos González, que es quien estaba a cargo del fondo de comercio, a firmar los papeles”.

Asimismo, resaltó que el empresario en cuestión no se presentó a ninguna de las reuniones que tramitaron. “Lo único que tiene que hacer es firmar el traspaso porque no puede retirar nada por la deuda adquirida, pero no viene ni se comunica con nosotras”, apuntó.

En ese contexto, el ex trabajador de la tradicional parrilla marplatense señaló, en medio del escrache, que “si González firmara, mañana tendríamos el negocio abierto”.

El cierre de esta tradicional parrilla Pampita se produjo a principios de septiembre y se sumó a una serie de locales gastronómicos que debieron bajar las persianas este año por la situación económica. Una de ellas fue la Taberna Baska. Ubicada en la esquina de 12 de Octubre y Bermejo y otra, fue “Guarjol”, ubicado en Hipólito Yrigoyen y Belgrano.