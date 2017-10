Vicente, Cambareri y Maiorano recibieron a representantes de los taxistas

El secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, acompañado por el director de Transporte, Claudio Cambareri y el presidente de la Comisión de Transporte del HCD, Nicolás Maiorano, recibieron esta mañana en la Secretaría de Gobierno a los representantes de la Federación Nacional de Conductores de Transito para poder llevar tranquilidad a los trabajadores. Luego del encuentro, el Secretario de Gobierno y los funcionarios se dirigieron hacia los trabajadores que habían movilizado para comunicarles personalmente el resultado de la reunión.

En este sentido, Alejandro Vicente explicó que “esto básicamente surgió con posterioridad a una movilización que hubo la semana anterior por parte de un sector de transporte ilegal. Particularmente el sector de conductores de taxis vino a respaldar las políticas de este gobierno municipal que realiza controles y combate la ilegalidad de transporte”.

Seguidamente, el Secretario de Gobierno aseguro: “Hemos manifestado cuáles son los planes de trabajo que tiene la Dirección General de Transporte que conduce Claudio Cambareri, y el compromiso que tenemos para que el transporte sea legal y que no haya ningún tipo de ilicitud. También les aseguramos nuestro compromiso de que no hay ningún proyecto ni iniciativa que tienda a la creación de nuevas licencias de taxis. En base a ese compromiso y a esa pretensión que hemos recibido, se desarrollo una reunión en términos muy cordiales y ahora vamos a comunicarles a quienes se han movilizado cuáles fueron los temas abordados y que el gobierno municipal trabaja en el compromiso de combatir la ilegalidad del transporte”.

“LA IDEA NO ES QUE AMINOREMOS LOS CONTROLES SINO TODO LO CONTRARIO”

Por su parte, el Director General de Transporte agregó que “los trabajadores nos han explicado su problemática, les comentamos cuáles son nuestros pasos a seguir que es hacer cumplir las ordenanzas como corresponde, que estén tranquilos porque la idea no es que aminoremos los controles sino todo lo contrario y sigamos en el mismo camino. En líneas generales considero que fue una reunión muy amena, que cumplió con los objetivos nuestros y de ellos y quedó en claro que la municipalidad va a continuar con los controles y que el otorgamiento de nuevas licencias aun no es viable”.

Seguidamente, Cambareri habló sobre la importancia de las políticas llevadas adelante desde su área y aseguró que “es importante que el Municipio realice controles para el transporte ilegal porque es cuidar al usuario de que cuando suba a un vehiculo que no esta habilitado sepa que no esta controlado por la Municipalidad, ni el vehiculo ni el chofer. En muchos casos no cuentan con VIV ni seguro, no sabemos de donde vienen. Hemos tenido muchos casos también de tarjetas verdes que no existían, vencidas y también hemos visto chóferes con pedido de captura, con armas en los vehículos. Es decir que el usuario cuando toma un vehiculo habilitado tiene la tranquilidad de que la Municipalidad tiene el control, tanto del vehiculo como del chofer, y sabemos a donde recurrir si hay un inconveniente pero en el caso de los ilegales no tenemos ninguna forma de localizarlos” concluyó.

Para finalizar Miguel González, de la Federación Nacional de Conductores de Taxis comentó: “desde mi posicione estoy muy contento y conforme por la buena predisposición y esta manifestación es en respaldo al Ejecutivo y al Director de Transporte por los controles establecidos y para poder darle tranquilidad a los compañeros”.