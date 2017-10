Puerto: Directivos de TC2 proponen invertir 3 millones de dólares en Terminal

Emilio Bustamente, director de la Terminal de Contenedores TC2, dialogó con “el Retrato…” y anunció que este jueves presentaron formalmente ante el Consorcio del Puerto de Mar del Plata una iniciativa que consiste en hacer en la zona de los silos una terminal multipropósito de contenedores y mercadería. “Va a ser una gran generación de mano de obra”, destacó.

En ese sentido, señaló que “ahora habrá que esperar a que se llame a licitación”, pero aclaró que corren con una ventaja por ser operadores desde hace mucho tiempo. “Esta iniciativa es un desarrollo que tenemos en la terminal 2, la idea es mudarlo a la terminal 3, que es donde están los silos”, sostuvo.

“Habría un área aduanera para importar y exportar, todo el desarrollo para contenedores, piso de hormigón, escáner para la mercadería, cámaras de frío, etcétera. Pasaría a ser una zona exclusiva de depósito fiscal, ya que hoy estamos en una zona mezclados con todas las otras actividades”, indicó

Asimismo, resaltó que el Estado Nacional recuperó el sector que tenía un permisionario que no cumplía y no hacía nada en su lugar y ahora lo va a pasar a la provincia de Buenos Aires, la cual lo va a dar automáticamente al consorcio portuario que hará una licitación.

“Nosotros estamos haciendo una iniciativa privada sobre la base del plan que tiene el puerto en sí mismo en ese lugar. Habrá otros emprendimientos o no y el que consideren que es el mejor lo hará”, adelantó el referente portuario a la vez que confesó: “Nosotros apostamos a esto porque confiamos que es un aporte y que esto continúa. Tenemos fe en el comercio exterior”.

En relación a los tiempos estimativos que puede durar todo el proceso que aún resta por delante aseguró que “son cosas que tardan, hay que llamar a licitación, tirar los silos, decidir que se va a hacer con estos y hay mucha de plata por medio. Posiblemente sea algo público/privado”.

Consultado por “el Retrato…” sobre el monto estimativo que requeriría este proyecto comentó que “se calcularon unos 300 millones de pesos o unos 3 millones de dólares para toda la inversión, pero hay muchas cosas que se pueden cambiar. Lo vamos a poner en claro en 60 días el monto exacto”.

Por otro lado, hizo hincapié en las ventajas de la implementación de la iniciativa y apuntó: “Estamos haciendo este proyecto sobre todo porque va a ser una gran generación de mano de obra. Muchas cosas que no se hacen hoy, porque no hay lugar para hacerlo, lo vamos a hacer en el puerto, lo cual va a generar nuevos puestos de trabajo y muchos, además de implementar la carga” y agregó que también “se prestarán servicios que no se brindan en el puerto actualmente”.

Por último, Bustamante se refirió a la operatividad de los contenedores y confesó que actualmente están tratando de diversificar la carga. “El pescado es lo que más se exporta, pero hoy estamos con nuevas cargas. La idea es diversificarnos y no depender tanto de la pesca”, aclaro.

“Tenemos buques semanales de dos navieras, que son las más importantes del mundo. Estamos trabajando bien”, afirmó el referente portuario a la vez que se refirió a lo laboral y comentó que “en ese sentido el puerto está muy mal, hay una gran falta de trabajo y hay hambre, aunque no en nuestro sector, pero la idea es que se acople a esto otra parte del estibaje que no tiene trabajo”.

Y añadió: “Muchos buques se han ido al sur, la pesca ha tenido sus dificultades y ha provocado que haya una falta grande de mano de obra. Por eso, nosotros estamos en un proyecto de dividir la pesca que es una industria a la actividad portuaria que es otra”.

En relación a lo anterior, manifestó que en la ciudad “todos los gobernantes que han pasado han hecho lo mismo y han tomado la pesca como el puerto, lo cual ha sido un grave error. Los beneficios han ido siempre para la pesca y no para el puerto, por eso hay que tratar de reconvertirlo para que no sufra la ciudad” y remarcó: “La idea es que Mar del Plata deje de ser el centro de la desocupación”.