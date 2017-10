Presentaron un informe que muestra cómo se generan microbasurales

El municipio presentó este jueves un informe hecho por el COM (Centro de Operaciones y Monitoreo) en el que, después de casi un mes de recopilaciones audiovisuales, se observa cómo los vecinos de distintos barrios fomentan la radicación de un microbasural que atenta contra el medioambiente y la higiene en la vía pública.

“Esto es lo que no queremos para la ciudad. Necesitamos que cuidemos cada esquina, cada barrio, tomemos conciencia que ensuciamos nosotros. Esto atenta contra el medio ambiente. La mejor campaña es que sepamos el mal que estamos haciendo con estas acciones que terminan perjudicando al propio vecino porque con el dinero de las tasas tenemos que volcar recurso en cuidar y limpiar y no se da a basto“, comentó el Jefe Comunal .

Las imágenes presentadas corresponden al lapso comprendido entre el 17 de agosto y el 14 de septiembre. En ese tiempo, el almejero municipal efectuó tareas de limpieza en reiteradas oportunidades y se constató que, una vez concluida con su tarea, el sector volvió a recibir restos de poda y residuos varios. Este fue en la esquina de Perú y Chacabuco, a partir de una denuncia de un vecino de ese barrio a la secretaría privada del municipio. En el informe se comprueba cómo una misma persona descarta basura una y otra vez. También, que el almejero municipal pasó tres veces a cumplir con sus tareas asignadas por el EMSUR.

A través de otro video se mostró cómo en la esquina de Larrea y Bernardo de Irigoyen, seis minutos después del paso del almejero, una persona se acercó hasta la esquina a arrojar basura.

LEITAO: “ DISMINUIMOS LAS GRANDES CANTIDADES DE MICROBASURALES”

Por su parte, el presidente del Ente Municipal de Servicios Urbano (EMSUR), Eduardo Leitao, afirmó que “hemos avanzado en la política de disminuir las grandes cantidades de microbasurales” y subrayó la importancia del uso de las cámaras de seguridad para detectar a quienes tirar basura en la vía pública, como en el caso recientemente nombrado.

“Estamos en el camino de la educación y la información, y en algunos lugares hoy podemos decir que están dando resultados. Estamos en ese camino, lo estamos controlando y vemos que de alguna manera se ha tomado conciencia”, explicó el funcionario municipal y agregó: “Es importante continuar con la instalación de cámaras porque ha ayudado a que la gente se controle más y necesitamos de la colaboración de toda la ciudadanía para mantener la higiene”.

En tal sentido, el funcionario explicó que “hay sectores en el Partido de General Pueyrredon en el cual están asignados el servicio de almejero tanto por parte de la empresa 9 de Julio, según contrato vigente, como también el que pertenece al área de Higiene Urbana del EMSUR”.

“Es muy importante destacar que esto se hace regularmente pero tiene una frecuencia, determinado un día según la zona”, continuó.

Por otra parte, sostuvo que “lo que la gente se ha acostumbrado a tirar en ciertos lugares, como heladeras, lavarropas y carrocerías por ejemplo, trae el problema del reciclado anticipado. Esto provoca que se rompan las bolsas y, como la empresa no está obligada a levantar basura esparcida y bolsas rotas, se genera la proliferación de roedores”.

Leitao también se mostró muy preocupado respecto a la gran cantidad de restos de poda que se encuentran en esquinas y vía pública. “Tendremos que aplicar algún tipo de multa, porque el responsable es siempre el generador, el propietario o frentista. Si hago una contratación para que me hagan una poda, si no se la lleva el podador, obviamente el frentista va a tener que contratar un contenedor para que se lo lleve al predio de disposición final. Y si no, que el podador le cobre un poco más, como corresponde, comprometiéndose a llevarse todas las ramas al predio”, indicó.

Para conocer los días que corresponde que pase el almejero según la zona, los vecinos pueden consultarlo en la página web de la Municipalidad, disponible en www.mardelplata.gob.ar/limpieza o bien llamar a la línea gratuita de reclamos del EMSUR 0800-222-8373.

“LOS PROPIOS VECINOS QUIENES ACUMULAN RESTOS DE PODA O BASURA”

El titular del COM (Centro de Operaciones y Monitoreo), Sergio Andueza, declaró que “desde el momento que se instaló una cámara de seguridad en la zona de Mario Bravo y Pehuajó, por decisión del Intendente tomamos algunos de los operadores para trabajar específicamente en algunos lugares de la ciudad para detectar la generación de microbasurales y, a la vez, quiénes son los que tiran basura”.

En este contexto, subrayó que “detectamos que son los propios vecinos quienes acumulan restos de poda o basura en distintos lugares de la ciudad y eso hace que luego venga otra persona y tire un cartón o una madera” y alertó que “esto desencadena en bolsas de basura, con lo cual desde acá pasamos la información al EMSUR y también en algunos, llamamos a Policía Local y a través de Inspección General se labra una contravención”.

“No estamos hablando de lugares alejados, en pleno centro también tiran basura sin medir las consecuencias”, concluyó Andueza.