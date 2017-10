Obrero que quedó enganchado de la soga de vida no recuerda nada de lo sucedido

Guillermo, el único obrero tenía atado a su arnes la soga de vida al momento de romperse el freno del balancín en el que trabajaban en un edificio de Buenos Aires y Moreno, que provocara la muerte de un compañero y otro quedara herido afirmó no recordar el momento del accidente.

“No recuerdo si mis compañeros tenían los elementos de seguridad puestos”, expresó el testigo de esta tragedia en diálogo con LU9, para agregar “No recuerdo bien cómo fue, yo quedé colgado entre el balancín y la pared del edificio. Empecé a pensar un poco, me subí por el balancín y unos gasistas me ayudaron a entrar por una ventana a un departamento. Estuve varios minutos temblando hasta poder moverme”.

Mas adelante afirmó, quien ya declaró frente al fiscal Pablo Cistoldi como testigo del accidente. que “Mi jefe nos da los materiales de seguridad a todos, no nos falta nada”-

Por otra parte el fiscal Cistoldi se hizo presente en la mañana de este jueves en la obra siniestrada, tratando de indagar detalles sobre el hecho.

¿Balancín atado con alambre?

En este sentido cabe recordar que una califica fuente indicó que los primeros peritajes realizados en el lugar sobre los elementos secuestrados habría arrojado un resultado aterrador: uno de los frenos del balancín por los que pasan dos cables (cuenta con dos , uno a la derecha del mismo y otro a la izquierda), habría sufrido tiempo atrás la rotura de uno de los engranajes de la reductora, el que habría sido ¡con alambre!.

El uso dado, más la fuerza que viento que castigada esa zona al momento del accidente, hizo que ese alambre se cortara y dejara de funcionar el freno del motor izquierdo, por lo que el andamio se desprendió y quedara solo enganchado del derecho.

También vale señalar que los obreros que cayeron al vacío, si bien tenían cada uno colocado el arnés respectivo, no lo habían enganchado a la soga de vida, hecho que de haberse dado podrían haberse minimizado las consecuencias, a posteriori fatal.