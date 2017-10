Feria Diagonal: “En el plano que aprobó el Municipio no hay espacio para nosotros”

Amalia Sesma, delegada y permisionaria del lugar denunció que “En el plano que aprobó el Municipio no hay espacio para nosotros”. Este miércoles en San Martín y la diagonal, realizaron una conferencia para expresar el malestar que sufre el sector, desde una modificación que quiere realizar el Municipio en donde no se contempló el espacio que necesita la feria para funcionar.

Los feriantes se reunieron para charlar con los medios presentes y mostrar su disconformidad tras los planos presentados por el Municipio en donde se quiere modificar el lugar.

La obra contempla el traslado de la feria a la vereda de la plaza San Martín para que luego, una vez finalizada , vuelvan al mismo espacio en el que estaban antes, sin embargo, no se tuvo contemplación sobre el espacio requerido por los artesanos.

Amalia Sesma, delegada y permisionaria de la feria, comentó que: “Hace 9 semanas que venimos reuniéndonos con la Unidad de Gestión, que son una serie de funcionarios del área de planeamiento de Espacios Públicos, Cultura y de Inspección General. Estamos pidiendo el diagrama de cómo volvemos a esta plazoleta una vez que se haya terminado la obra que es parte de la remodelación del micro centro.”

La delegada señaló que pese a las reuniones previas, no han podido conseguir la presentación del acceso. Este fin de semana tuvieron acceso al plano de la obra y allí descubrieron que en dichos papeles no está contemplada la feria de los artesanos.

“En el lugar en donde hoy estamos ubicados hay una obra de mampostería, es decir que la feria se vería reducida a menos de la mitad de los puestos. El único lugar que aparentemente estaría despojado de mampostería es el sector de la diagonal, pero en el plano no figuran los puestos,” aseveró Sesma.

Al ser consultada por “el Retrato…”sobre la medida que tomaron ante la situación, expresó que buscaron dos arquitectos que le confirmaron lo mismo, “en este plano no hay espacio para la feria.”

“Con esa premisa el lunes tuvimos nuevamente otra reunión a la que nos había convocado la Unidad de Gestión y tras unos planteos de ellos al respecto de cómo íbamos a organizar el traslado, los horarios en los que íbamos a funcionar en los lugares a donde nos trasladaríamos, etc, contestamos estas preguntas y planteamos nuevamente cómo era nuestro traslado y no hubo ninguna respuesta.”

Los integrantes de la feria remarcaron que a la novena semana de gestión aún no saben de qué manera se podrá volver a la feria tras las modificaciones que tiene previsto el Municipio.

“Estamos amparados bajo la ordenanza Municipal 13.617 por la cual esta feria es legal, no es una feria de protesta. Nuestro lugar está ocupado hace 32 años, desde 1985 que estamos acá, se nos vuelve muy difícil hacer un traslado por lo que es la estructura de la feria,” afirmó la permisionaria de la feria.

Frente a esto es necesario destacar que los puestos de la feria se encuentran amurados al piso, poseen techos de chapa que impiden que se vuelen. También tienen una conexión eléctrica aprobada por EDEA, que posee llave termina y disyuntores, tal como lo exige la ley. Todos estos requisitos fueron necesarios de implementar ya que la actividad se realiza de manera vespertina.

“Si se realiza la obra y se levantan los medidores, en los planos de la obra actual no están contemplados los medidores, esto nos preocupa,” aseguró la delegada.

Los arquitectos consultados afirmaron que “La realidad y los profesionales nos indican que no hay lugar para los 155 puestos que están durante todo el año, por supuesto que las épocas de mayor trabajo en donde se concentra la mayor cantidad de artesanos es en pleno verano, desde el 15 de diciembre hasta el 15 de marzo, pero también hay actividad los fines de semana largo, vacaciones de invierno, etc.”

Según destacó Sesma la obra no tiene fecha de inicio ni de finalización, otro punto que remarcó es que si a la fecha la obra aún no empezó, no hay aún una designación del orden en el que van a volver, por lo tanto todos los artesanos se verían afectados durante esta temporada de verano.

También aclaró que: “Nosotros no nos oponemos a la obra, lo que nos oponemos es que esta sea una obra en donde no se nos contemple, nosotros lo advertimos cuando empezamos las negociaciones con el Municipio en el mes de julio porque dijimos con toda claridad que se habían hecho unos planos sin consultarnos.”

Desde dicho mes, los artesanos se mantienen expectantes ante la falta de lugar, que las nuevas obras llenarían el espacio con mamposterías y canteros que “atraviesan la feria e impiden el armario de los puestos”, según destacó.

“El arquitecto que hizo la obra no vino a consultarnos, tampoco vino uno agrimensor a preguntarnos cuanto espacio necesitamos. Ya sabíamos que íbamos a estar en problemas, si nosotros trasladamos la feria, ¿A dónde volvemos luego?” se preguntó.

Consultada sobre qué medidas iban a llevar adelante, explicaron que no quieren entrar en conflicto con el Municipio, sino que quieren una respuesta.